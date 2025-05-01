結合AI提升防災力！侯友宜視察防汛演習　推動智慧韌性城市

▲AI智慧科技設置的智慧防汛平台，平時用於進行24小時水情監測，災害發生時可縮短1至2個小時的應變時間。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府4月30日於板橋湳仔溝抽水站舉辦「2025年度防汛演習」，市長侯友宜表示，每年的防汛演練是災防重要環節，協助新北市不斷精進災防作為，新北市也結合AI設置智慧防汛平台，精準掌握水情資訊，將新北市打造成一座安全宜居的智慧韌性城市。

侯友宜表示，面對極端氣候影響，新北市因應轄內多元地貌型態持續精進防汛應變機制，結合AI智慧科技設置的智慧防汛平台，平時用於進行24小時水情監測，災害發生時可縮短1至2個小時的應變時間，從災前整備、災中應變到災後搶災全面掌握資訊，將各項災害影響降至最低。

▲侯友宜表示，面對極端氣候影響，新北市因應轄內多元地貌型態持續精進防汛應變機制。

侯友宜說，今年新北市也進一步提升智慧防汛平台效能，包括重力閘門關閉主動推播，透過系統主動偵側水位，提醒抽水站人員即時操作水門，減輕人員負擔，以及新增「雨絲辨識功能」，透過影像判斷當地雨勢大小，可提早掌握雨量資訊，提高準確性同時爭取黃金應變時間。

水利局表示，智慧防汛平台整合從天上降雨至地下水位全方位的水情資訊，透過防汛平台24小時不斷學習、主動推播，運用AI判斷複雜非線性下水道及前池水位關係，以及通知操作人員應變抽水。除原有三重長元抽水站外，今年增加板橋湳仔溝抽水站、永和瓦磘抽水站，新莊中港東抽水站、三重溪美抽水站，達五站運用AI推播操作，一支手機就能掌握。

▲侯友宜說，今年新北市也進一步提升智慧防汛平台效能，包括重力閘門關閉主動推播，透過系統主動偵側水位，提醒抽水站人員即時操作水門。