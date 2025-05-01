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1金10銀31銅！新北自主防災社區42處認證　穩居六都之首

▲新北自主防災社區42處認證。（圖／新北市農業局提供）

▲樹林區坡內里、石碇區潭邊里、新莊區丹鳳里、金山區三界里獲自主防災社區銀質認證。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府積極推動土石流自主防災社區，在2024年農村水保署自主防災社區認證中表現亮眼，共獲得1金質、4銀質及5銅質防災社區認證，認證總數高居六都之首。其中，汐止區長青里更成為六都唯一榮獲金質認證的社區，展現卓越的防災實力。4月30日市政會議上，各獲獎社區里長及代表特別向市長侯友宜分享這份榮耀。侯友宜除感謝基層里長與社區團隊長期投入防災工作外，更強調將持續透過防災教育與演練，強化市民防災意識與應變能力，有效降低災害風險。

農業局標目前新北市累計已獲得農村水保署1處金質、10處銀質及31處銅質認證，總計42處自主防災社區通過認證，穩居六都第一。以金質認證的汐止長青里為例，不僅建立完善防災制度與應變措施，更與在地企業簽署防災合作協議，並定期辦理複合式災害演練，模擬地震、火災、路樹倒塌等多種災害情境，全面提升居民應變能力。

▲新北自主防災社區42處認證。（圖／新北市農業局提供）

▲坪林區大林里、泰山區明志里、瑞芳區碩仁里、雙溪區平林里、樹林區東山里獲自主防災社區銅質認證。

土石流自主防災社區運作機制完善，當災害發生時，里長接獲土石流警戒訊息後將啟動疏散程序。過程中若發現災情，里民或防災編組會立即回報里長，由里長通報區公所進行搶修。同時，土石流防災專員也會將巡查結果回傳農村水保署，確保中央與地方都能即時掌握災情。

新北市農業局2024年度共辦理14場兵棋推演及9場社區實作演練，除提升社區應變能力外，也協助社區申請認證。以樹林東山里為例，2024年6月舉辦實作演練，完整模擬颱風警報發布至警戒解除等五大情境，在里長高健市（同時身兼防災專員）帶領下，順利獲得銅質認證。高里長表示，東山里位於土石流潛勢溪流區，居民高度重視防災工作，未來將持續努力爭取銀質認證。

▲新北自主防災社區42處認證。（圖／新北市農業局提供）

▲汐止長青里為六都唯一榮獲金質認證的自主防災社區。

侯友宜強調，防災工作重在平時準備，唯有完善的教育訓練，才能在災害來臨時有效應對。新北市目前累計42處認證社區的優異表現，正是市府、區公所與社區密切合作的成果。

隨著汛期將至，農業局與各區公所已積極展開防汛整備工作，包括更新疏散避難計畫、繪製避難圖等。農業局也呼籲民眾加入「新北市土石流守護神2.0」LINE官方帳號（ID:@lyo3306s），即時獲取防災資訊，共同打造更安全的居住環境。

▲新北自主防災社區42處認證。（圖／新北市農業局提供）

▲4月30日於市政會議中各獲獎社區之里長及代表向市長侯友宜分享榮耀。

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