人工智慧影響到底多大？　微軟2至3成程式碼「AI寫的」



▲Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg，左）與微軟執行長納德拉（Satya Nadella，右）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）於29日出席Meta主辦的LlamaCon大會，與Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）展開爐邊對談。在對話中，納德拉透露目前微軟內部程式碼儲存庫中已有20%至30%的程式碼是由人工智慧生成，並形容這些是「由軟體撰寫的程式碼」。

根據《Tech Crunch》報導指出，當祖克柏詢問微軟目前有多少比例的程式碼是由AI所產生時，納德拉表示是2至3成。納德拉也提到，人工智慧在不同程式語言中的應用效果不盡相同，目前在Python語言上的進展尤為顯著，相對地，在C++語言中則仍有許多限制與挑戰。

針對未來的程式碼生成趨勢，微軟首席技術長史考特（Kevin Scott）過去曾公開預測，到了2030年，全球將有高達95％的程式碼是透過人工智慧完成。這一說法顯示出微軟對AI在軟體開發領域影響力的高度期待與信心。

當納德拉將相同問題反問祖克柏時，Meta執行長則坦言自己不清楚Meta目前內部有多少比例的程式碼是由人工智慧所撰寫，也未提供具體數據與Meta在這方面的態度。

報導中也提到，除了微軟外，Google已經著手使用人工智慧來輔助程式設計，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）在近期Google財報電話會議中提到，目前Google內部已有超過30%的程式原碼是由人工智慧產出。

延伸閱讀

▸ 7-11「10、18元茶葉蛋」店員怎分辨？釣出官方小編神回

▸ 家庭主夫想要小孩 年薪300萬女友拒絕遭批自私…她反嗆：你沒用

▸ 原始連結