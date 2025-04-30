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矯正署敦品中學學員鬧房　對管理人員潑尿暴動3小時！判決出爐

▲矯正署敦品中學於去年3月間多名學員藉故以打球名義鬧房，其中有9名學員刻意破壞監視器、桌椅、潑尿起鬨，侯姓等成年學員今天下午法院判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲矯正署敦品中學於去年3月間多名學員藉故以打球名義鬧房，侯姓等成年學員今天下午法院判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

矯正署敦品中學接去年3月間，侯姓等多名學員在非戶外活動時段以打籃球名義，藉故煽動全班暴動鬧房，對管教人員叫囂辱罵三字經、破壞監視器，甚至還對管理人員潑尿、噴辣椒水等攻擊；桃園地院今（30）日下午審理終結，侯姓等8名學員被依妨害公務執行罪，分別判處8至6月不等有期徒刑，同案許姓學員則由地院另行審理，本案仍可上訴。

檢警調查，敦品中學侯姓等9名已成年學員於去年3月27日下午2時許在校區內於非戶外活動期間，不滿教導員不開啟第三生活區鐵門讓他們打籃球為藉口，其中侯姓與許姓學員藉故煽動全班學員集體暴動，吳姓學務主任在內等6名管教人員見狀前往制止勸導，維持第三生活區現場秩序。

侯姓學員向吳主任叫囂：「如果不開門，我們就繼續搖，老師進來我們一定打」等語，許姓學員則以三字經辱罵教導員，還持滅火器、掃把等物攻擊，還徒手破壞監視器、桌椅與飲水機等公物，還以布蓋住監視器、甚至以尿液等穢物向吳姓主任等人潑灑，其餘學員則以辣椒水向管理人員攻擊，阻止管理人員進入生活區內維持秩序，妨害管理人員依法執行秩序管理職務，桃園地檢署複訊後將侯姓等9名學員依妨害公務執行罪及侮辱公務員罪起訴，少年犯部分則分送桃園少年法庭審理。

桃園地院歷經年餘審理，今天審理終結，法官審酌，被告8人在敦品中學內接受感化教育，僅因不滿教導員拒絕開啟第三生活區的鐵門讓其等打籃球，竟由被告侯姓學員帶頭與其餘被告共同煽動全班，還群起對敦品中學管理人員當場辱罵、施暴，影響公權力之執行、危害管理人員人身安全並造成機關財產損失，惟念及被告均坦承犯行。

法官認為，認為侯姓學員犯共同妨害公務執行罪，處有期徒刑8月，其餘莊姓等7名學員則分處6至7月有期徒刑，其中判處6月有期徒刑可易科罰金，本案仍可上訴。

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