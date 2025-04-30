猥褻性侵2繼女96次！狼父噁喊「第一次不能給我嗎」重判15年半

▲桃園市一名男子因強盜案假釋中，竟於2年內對2名未成年繼女施狼爪猥褻與性侵，其中對17歲繼女性侵多達96次。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區一名因案假釋中男子，於2022年起在2年內對2名未成年繼女施以狼爪強制猥褻與性侵，其中對17歲繼女性侵多達96次，桃園地檢署起訴時，受害少女指控男子猥褻時竟稱「壓力很大、第一次不能給我嗎」；桃園地院法官認為2女長期處於心理與生理巨大創傷，甚至要到精神科就診，審結依強制猥褻罪，處有期徒刑3年6月，又犯強制性交罪，共96罪，各處有期徒刑3年8月，應執行有期徒刑15年6月，仍可上訴。

檢警調查，這名男子曾於2005年犯下強盜殺人罪，經高院判決無期徒刑，上訴後再經最高院駁回確定，後於2021年假釋出獄，目前仍假釋中，從事水泥工的男子與少女母親婚後同住，妻子在蘆竹區經營檳榔攤生意，與前夫育有2名未成年女兒，分別為13歲與17歲，男子於2023年間某時，違反13歲繼女之意願，在妻子經營檳榔攤內將舌頭伸進繼女口內，對繼女為強制猥褻行為得逞1次。

2024年3、4月間，男子又在檳榔攤內對繼女恫稱「壓力很大，陪我一次」等語遭繼女拒絕，男子遂將其帶至屋內再度恫稱「難道你喜歡女生？你的第一次不能給我嗎」等語，隨即褪去自己衣物，將繼女壓制在床上，不顧其不斷掙扎反對，仍違反其意願，將其衣服往上拉並揉捏其胸部，隔著其制服褲子觸摸下體，欲脫下其衣褲對其強制性交，因繼女掙扎而無法解開其制服鈕釦，且因其以手阻擋不讓男子拉下褲子而未得逞。

此外，男子還於2022年4、5月間，男將17歲繼女壓制在住所床上，不顧其拒絕，以違反其意願，戴上保險套後強制性交得逞，結束後還將使用過保險套與摻血之衛生紙丟入書桌下垃圾桶內；同年5月16日，趁繼女至台中市居住所）照顧外婆時，男子跟去在台中居住所房間，再度以違反繼女意願對其強制性交得逞。男子復於2022年5月1日至2024年5月16日前，分別在本案處所、檳榔攤、被告車上，以每週1次之頻率，對17歲繼女為強制性交行為共計94次得逞，案經2繼女向桃園市警察局婦幼警察隊報案，再經桃園地檢署檢察官複訊後依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，法官根據桃園市性侵害案件訪視紀錄表、性侵害案件通報表、17歲繼女之精神科藥袋、預約看診單照片、國中訪談紀錄表、衛福部豐原醫院診斷證明等證據佐證，足認被告男子之自白與事實相符，足以採信。

法院調查，被告於2022年4、5月間至2024年5月間以每週1次頻率，對17歲繼女強制性交行為，其繼女亦指控歷歷，被告對其強制性交94次得逞。法官審酌，被告身為告訴人2女母親之配偶，理應負責撫育、照顧之人，竟為逞一己之私慾，罔顧倫常顧及告訴人2女心理人格之健全發展，其中17歲繼女長期遭受性侵害行為，造成其心理上難以彌補之陰影與巨大創傷，甚至必須至精神科就診，顯見被告對女性身體自主權毫不尊重。

法院合議庭審結，被告對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年6月，又對未滿十四歲之女子犯強制性交未遂罪，處有期徒刑4年。又犯成年人故意對少年犯強制性交罪，共96罪，各處有期徒刑3年8月，應執行有期徒刑15年6月，本案還可上訴。

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