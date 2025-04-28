嗆警「小學沒畢業」還動手攻擊　熱心陣頭目擊...秒出手助抓人

記者陳以昇／新北報導

新北市林口警分局泰山分駐所員警在處理一起小貨車竊盜案時，盤查46歲的吳姓男子身分，他竟嘲諷「你小學沒畢業喔？」，還辱罵員警三字經，甚至揮拳攻擊，造成員警身體擦挫傷。所幸當時有宮廟遶境隊伍經過，一名熱心民眾見義勇為，協助警方將吳男壓制逮捕，並依妨害公務罪嫌移送法辦，事後小貨車失主得知是吳姓員工開走，撤銷竊盜告訴。

▲監視器拍下員警壓制吳男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，泰山分駐所獲報，指稱轄區一家園藝店的小貨車遭竊，13日下午3時許，透過車輛GPS定位，發現失竊車輛位於泰山區民生路14巷1號附近，遂立即派遣員警前往查處。員警抵達現場後，發現這輛失竊的小貨車，便上前盤查駕駛吳姓男子。

▼紅衣熱心民眾協助員警壓制吳男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

不料，吳男對於員警多次要求報出身分證字號感到不滿，先出言嘲笑員警「你小學沒畢業喔？」，隨後更以三字經辱罵員警，並揮拳攻擊員警，導致員警身體多處擦挫傷。情況危急之下，恰巧有宮廟遶境隊伍行經，一名身穿紅衣的熱心民眾目睹警員遭攻擊，挺身而出協助警方壓制，吳男過程中受到輕微擦挫傷，經評估無需送醫。

事後園藝店老闆得知竟是自己員工把車開走，以為遭竊，於是撤銷竊盜告訴，而受傷員警送往輔大醫院就醫後無大礙，全案經警方偵訊後，將囂張的吳姓男子依妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▼吳姓園藝店員工遇盤查動手毆警 。（圖／記者陳以昇翻攝）