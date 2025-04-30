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24歲港男「帶貨賺快錢」　行李夾帶3.2公斤大麻花闖關被收押

▲香港籍張姓男子今年2月間誤信「帶貨賺快錢」工作機會，以5000元港幣幫戴水晶手鍊，入境桃園機場被海關與航警人員當場查獲夾帶3.2公斤二級毒品大麻花。（圖／航警局提供）

▲香港籍張姓男子誤信「帶貨賺快錢」工作機會，入境桃園機場被海關與航警人員當場查獲夾帶大麻花。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

香港籍張姓男子今年2月間透過網路媒介「帶貨賺快錢」之工作機會，以港幣5千元代價帶貨來台，未料入境桃園機場時被查出行李箱夾帶第二級毒品大麻花毛重3.209公斤，市值逾400萬元，經海關與航警局安檢大隊當場開箱查獲；張男辯稱第一次來台，受委託運送水晶手鍊，不知道夾帶大麻花等語，航警局偵訊後仍依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。張男目前在押中，警方將擴大追查幕後運毒集團。

▲航警局與海關人人員開箱後查獲行李夾帶3.2公斤二級毒品大麻花。（圖／航警局提供）

▲航警局與海關人員開箱後查獲行李夾帶3.2公斤二級毒品大麻花。（圖／航警局提供）

航警局指出，今年2月24日上午，24歲香港籍張姓男子入境桃園機場，通過海關X光機查驗行李時，被查出行李箱有異狀，海關人員與航警局安檢大隊當場開箱，赫然發現行李箱內夾藏乾燥的二級毒品大麻花共計3.209公斤，黑市價格逾400萬元新台幣，航警局立即向桃園地檢署聲請指揮偵辦。

航警局調查發現，張男聲稱是透過網路媒介「帶貨賺快錢」之工作機會幫忙帶貨水晶手鍊，來臺一趟可賺取港幣5000元，他不知道行李內夾藏二級毒品大麻花，航警局偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲香港籍張姓男子入境桃園機場被查獲行李夾帶3.2公斤二級毒品大麻花，警方偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供）

▲張姓男子經偵訊後被移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供）

航警局表示，近來查獲多起外籍旅客運毒案，多是受託帶貨來台或為跨國代購買業者，有的是短期來台工作，或是從事跨國代購服務，但卻淪為跨國毒品走私集團之運毒工具。此外，毒品多夾藏行李箱內層、食品或是個人物品中，手法十分隱密，當事人均聲稱並不知情，但警方仍依運輸毒品送辦，將面臨重罪；警方呼籲，國人與來台旅客，切勿接受他人請託攜帶未經查驗之行李箱或物品入境，即使是網路上認識的朋友，亦應提高警覺，勿因一時輕信斷送自由與人生，倘若發現可疑情事請主動通報警方，共同防範毒品犯罪，守護國境安全。

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