10人衝知名牛肉湯店「先鬧場再掃射」　原因曝：幫女友教訓前夫

▲桃園市桃園區中正路某家溫體牛肉小吃店本月24日清晨發生槍擊案，警方初步朝感情糾紛偵辦。（圖／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區中正路一家知名的牛肉湯名店，4月24日清晨發生槍擊案，桃園警方據報到場調查，發現主嫌江姓男子疑似因為感情糾紛，案發前一天晚上，先率領多人到場叫囂鬧事，未料翌日清晨就發生槍擊案，警方根據監視器、車牌等跡證，鎖定江男等10名涉案男子，初步調查開槍者與前晚到小吃鬧事者是同一批人，使用槍枝則為空氣槍，警方已通知涉案10人到案說明釐清案情。

桃園警方指出，案發地點位於桃園區中正路一家google評論4.2的知名溫體牛肉小吃店，23日晚間，江姓男子為首的一批男子，衝進店裡就點名要找老闆，並在現場持續叫囂鬧事，直到警方趕抵才紛紛鳥獸散，未料，隔天清晨就發生開槍恐嚇事件，警方根據現場監視器、車牌等跡證，鎖定34歲主嫌江姓男子等10人，開槍者與前晚到小吃店鬧事者屬同一批人，使用槍枝則為空氣槍。

▲桃園市桃園區中正路某家溫體牛肉小吃店本月24日清晨發生槍擊案，警方已通知涉案人士到案說明。（圖／熱心人士提供）

據了解，34歲江姓主嫌疑似是溫體牛肉店老闆前妻之男友，老闆與前妻離婚已3年，但江男持續在網路PO文抹黑業者，甚至更登門鬧事，恐嚇意味濃厚，老闆及附近店家都對這起槍擊案都感到十分憂心。

桃園警方表示，本案經查江姓犯嫌使用槍枝為空氣槍，作案動機調查係因感情糾紛引起，江姓嫌犯事前曾前往被害店家佯裝消費恐嚇叫囂，員警獲報後立即到場處置排解、抄登資料，被害人當時並未提告，員警遂將相關人等約制告誡後驅離，未料翌日被害人發現家門疑似遭人破壞遂報警提告。

警方接獲報案後隨即組成專案小組偵辦，報請桃園地檢署檢察官指揮中，目前已調閱監視影像追查，已鎖定涉案10名嫌犯身分，已陸續通知到案說明，全案將朝恐嚇、毀損等罪嫌偵辦；桃園警方強調，對暴力犯罪零容忍，強力打擊不法及除惡決心不變，以確保轄區治安平穩。