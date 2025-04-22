桃園男打傷2救護員！還狂譙三字經　辯喝醉沒印象...法官打臉

▲桃園市黃姓男子於2023年10月間醉倒於八德區某處路上，消防局救護人員到場協助時，竟以三字經辱罵還徒手攻擊2名救護人員導致受傷。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子2023年10月某日，喝酒後醉倒於八德區路上，消防局大湳分隊救護人員到場協助時，黃竟以三字經辱罵，還徒手攻擊2名救護人員導致受傷，桃園地院審理時，被告黃男否認犯行，辯稱喝醉了，完全無意識，事後也毫無印象等語，法官審結依妨害公務執行罪，處拘役50日，得易科罰金，緩刑2年，本案仍可上訴。

檢警調查，46歲的黃姓男子於2023年10月26日上午8時20分許，在八德區某處道路上醉倒路上，桃園市消防局第一大隊大湳消防分隊據報後派出2名救護人員到場處理，未料，黃男竟對執行公務救護人員在攙扶時，竟辱罵三字經，還徒手攻擊2人，導致左頸部挫傷、左胸挫傷與上臂手肘擦挫抓傷，桃檢調查後依妨害公務罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告黃男否認有妨害公務犯行，辯稱「我真的完全無意識，事後我也完全沒有印象，直到看到密錄器畫面，才知道這件事等語；法官審酌被告不思以理性方式解決紛爭，藐視國家公權力之正當行使，竟出言侮辱與妨害消防員執行公務之犯罪手段，被告最終坦承犯行，並與2名消防員達成和解，並分別賠償10萬、8萬元之態度，有和解書可佐。

法官考量，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可稽，犯後最終坦承犯行，應當知所警惕而無再犯之虞，法官認被告所受刑之宣告，以暫不執行為適當，審結依妨害公務執行罪，處拘役50日，得易科罰金，以每天1千元折算1日，緩刑2年，本案還可上訴。