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剴剴案追責！　許淑華籲社會局精進訪視工作、研擬社工獎勵

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北地院近期連日密集審理1歲男童「剴剴」遭保母虐死案，透過目擊的外籍看護、法醫師與鑑定醫師等證人證述，揭露涉案在押保母姊妹劉彩萱、劉若琳犯行細節。對此，台北市民進黨議員許淑華提出3大改善建議，包括針對收出養流程訂定細節SOP、精進訪視工作指引、研擬社工獎勵機制等，呼籲北市社會局1個月內給出精進報告。

許淑華說，剴剴已經離開一年多了，北市府去年所謂精進作為，卻只是照抄中央制定辦法？面對幼兒安全，態度如此消極令人憤怒。她指出，最近市府針對索資和詢問，開口閉口都是推給中央，市長蔣萬安更在施政報告中，對即將上路的新法收出養機制，隻字不提，「這樣的台北，要家長怎麼放心？」

許淑華說，她在質詢時提出3大改善建議，要求市府1個月內給出報告。第一，針對收出養流程訂定細節SOP。衛福部加強收出養制度修法，要求地方政府負責把關，但新法上路在即，目前社會局卻只有基本格式，還沒有具體SOP審查，淪為寫報告交差。

許淑華要求，社會局立刻明文制定SOP。並在保母證照健康檢查內，研擬加入身心相關鑑定、以及提高頻率，把關保母服務品質。

第二，精進訪視工作指引。許淑華建議社會局，要明定社工訪視有安全疑慮可以申請員警陪同，別讓「拒訪」再次成為漏洞。剴剴案嫌犯曾藉故拒絕訪視，使社工難以了解實情，間接導致悲劇。若社工到府訪視有安全疑慮，可即時通報員警陪同協助等機制，保護社工安全，避免再次發生訪視漏洞。

第三，研擬社工獎勵機制。許淑華說，剴剴案調查反映出基層社工的辛苦與危險，她認為，市府應該以此為鑑，設立社工待遇改善或者獎勵機制，才能留住專業社福人才。

對此，社會局說明，自愷愷案發生後，已推出7+1精進精進措施，除強化保母實務訓練課程外，也增加回流訓練。另外，無依兒童出養前照顧比照寄養家庭條件，並增加出養前訪視頻率；此外，去年也在每月訪視安置北市居家托育人員的外縣市待出養兒童，目前已無安置於居家托育人員的出養案。

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