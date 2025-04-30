爆調查局闖民宅查罷免問「你藍還綠？」　藍罷團：大羈押不夠嗎

▲「地動刪瑤」召集人賴苡任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨陣營罷免綠委連署因為被發現有大規模抄名冊、死亡連署等偽造問題而被檢調介入偵辦，傳出有民眾遭調查局人員上門詢問是否簽署罷免吳思瑤提議人名冊，但卻未出示搜索票的情況，甚至詢問民眾「民進黨還是國民黨的？」「地動刪瑤」召集人賴苡任今（30日）痛斥，第一階段連署已經中選會查對結果，如今調查局還要上門騷擾民眾，令人質疑其目的為何？難道連補件都要辦一輪？

「地動刪瑤」團隊今發出新聞稿，指昨天收到民眾陳情，表示於本月中遭調查局上門詢問是否有簽署罷免吳思瑤的提議人名冊（以下稱連署書），但期間調查局人員不僅未出示搜索票，便直接進入民眾家中，更要求在民眾家中作筆錄、留下筆跡，且明令不得錄影，甚至還詢問民眾：「是民進黨的還是國民黨的？」

賴苡任表示，根據向陳情人詢問後掌握的細節，可確認調查局已針對罷免吳思瑤案第一階段補件展開調查。賴苡任指出，根據陳情人的描述，調查局當時上門時，手中持有一份第一階段的罷免連署書，並詢問其是否參與連署、是否為該份連署書的親筆簽名。陳情人雖坦承有參與連署，但指出該份連署書上的筆跡並非本人書寫，且地址亦有錯誤，質疑調查局所出示的資料有問題。若真有偽造文書情事，應出示兩份以上筆跡不同的連署書佐證，而非僅憑一份資料便登門質疑。

賴苡任強調，最令陳情人憤怒的是，調查局不僅未持搜索票，也並非以證人身分正式通知，卻直接進入民眾住宅要求筆錄，並要求留下筆跡供日後比對，種種行徑皆違反常理。更誇張的是，當陳情人欲在自宅內錄影蒐證時，竟遭調查局人員阻止，並在最後問出：「你是國民黨的還是民進黨的？」

賴苡任認為，根據陳情人所述，其於3月1日及3月2日親赴連署站簽署連署書，該期間所使用之表格為第一階段補件用版本，足以證明調查局已針對補件進行清查調查。但事實上，此批連署書早已經中選會查對結果確認：「提議前死亡：0、偽造情事：0」，完全沒有問題。如今調查局還要上門騷擾民眾，令人質疑其目的為何？難道4月14日對第一階段送件連署書的「大搜索、大交保、大羈押」還不夠？現在連補件都要拿出來再辦一輪？