陸4點分析台「疑美論」　國台辦：如台灣價值被榨乾棋子變成棄子

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣民眾「疑美論」民調升高，越來越多人質疑美國。對此，大陸國台辦今（30）日痛批民進黨正在做四件逼迫台灣的事，包括轉移台積電、提高經費向美國軍武、把台灣青年推向戰場等，如果再這樣下去，「當台灣的價值被榨乾時，結局必然是從『棋子』變成『棄子』。」

大陸國台辦今上午舉行例行記者會，有媒體提問「美國智庫布魯金斯學會公佈民調顯示，台灣民眾認為美國『不可信』或『非常不可信』的比例較上次調查增加了13.9個百分點；認為美國『非常正面』或『正面』的減少了20.8個百分點；認為美國『不可能』或『非常不可能』介入『大陸攻取台灣』的達46.7%。對此有何評論？」

朱鳳蓮表示，為什麼越來越多的台灣民眾不相信美國？最主要的原因是台灣民眾看清了美國奉行的永遠是「美國優先」，美國人關心的只有「美國利益」。在美國人眼中，台灣真正的價值就是「肥肉」、「提款機」和遏制大陸的工具。

朱鳳蓮也細數，「美國近來對台灣做了些什麼？他們正在逼迫台灣做四件事：一是逼迫以台積電為代表的台灣核心優勢產業以投資或合資的方式向美國轉移；二是要求民進黨當局提高防務預算，拿更多台灣百姓血汗錢買美國武器；三是妄圖武裝台灣，叫囂把台灣打造成『戰爭豪豬』，鼓動『全民巷戰』，把台灣青年推向戰場，把島內宮廟變成彈藥庫；四是要對台加徵高額關稅，嚴重衝擊相關產業。」

朱鳳蓮也反問，「美國究竟是在『保台』還是『害台』，民進黨當局究竟是在『護台』還是『毀台』？」事實擺在面前，台灣民眾當然看得越來越清楚。如果任由美國予取予求，當台灣的價值被榨乾時，結局必然是從「棋子」變成「棄子」

另，有媒體提問，「美國宣佈將對台加徵32%關稅，有台灣輿論指出這將直接影響到台今年GDP的15%至20%。賴清德當局拋出的『應對策略』被批是畫餅式救助、杯水車薪？」

朱鳳蓮指出，「賴清德當局一味卑躬屈膝，任人予取予求，所謂『應對策略』實為對美『大採購大投資討好方案』。其罔顧民生、『賣台』成性，遇美則軟、對美必跪，島內各界對此強烈不滿。」

她也表示，賴清德當局違背經濟規律和市場規則，迎合外部勢力推動兩「“脫鈎斷鏈」，損害的是台灣企業的競爭力，剝奪的是台灣同胞的發展權，削弱的是台灣經濟的前景。「若繼續一意孤行，必將自食惡果。」

