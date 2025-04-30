陸證實「定居證」是落戶過渡性證件　痛批民進黨混淆搞綠色恐怖

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸委會最新函釋指出，若台灣民眾在大陸設有戶籍，將喪失台灣身分，「設有戶籍」的定義包括持有中華人民共和國身份證，或是「定居證」，台胞證不列入其中。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（30）日也證實「定居證」是發放給已被批准來大陸定居、落戶的台灣居民「短期」持有的臨時性過渡性證件，並且痛批民進黨搞「綠色恐怖」混淆視聽，阻撓台灣民眾申領各類證件，「關門搞台獨」。但據了解，持有「定居證」只是取得對岸戶籍，不是取得大陸身分證，但前者已經觸犯我方兩岸條例「不得在陸落戶」的規定。

朱鳳蓮指出，大陸為台胞制發台胞證、居住證、定居證行之有年。最證件承載的功能其實各不相同，台灣居民往來大陸通行證（台胞證）是台灣居民往返大陸必須辦理的證件。

朱鳳蓮稱，「居住證」為了滿足台胞在大陸學習工作、生活便利化需求而制發的證件，這兩種證件目的是為了便民利民，申領這兩種證件都不需要具有大陸的戶籍。

朱鳳蓮繼續介紹，「定居證」是發放給已被批准來大陸定居、落戶的台灣居民「短期」持有的一種「臨時性」過渡性證件。

朱鳳蓮表示，大陸方面始終積極地推動兩岸交流合作，盡最大的可能為台胞往來大陸提供便利，為台胞在大陸發展提供幫助。「卡式台胞證」在有效期之內可以隨時往來大陸，持「居住證」可以依法享受大陸多項的基本公共服務和住宿交通等便利。

朱鳳蓮強調，「同時領證的個人信息是依法受到有效的保護，事實證明這些政策深受台灣同胞的好評，也受到越來越多台胞的歡迎，認為這些證件有用、實用、好用。」

朱鳳蓮也痛批，民進黨搞「台獨」分裂立場，破壞正常的交流人員往來，妄圖推動兩岸脫鉤斷鍊，不斷的進行政治炒作。「故意混淆各類證件，恐嚇阻撓台胞申領各類證件，目的就是要製造綠色恐怖，阻撓破壞兩岸同胞走近走親，欺騙民眾，關門搞台獨，這種倒行逆施已經遭到越來越多台灣民眾的強烈不滿和堅決反對。」

▼ 大陸定居證範本 。（圖／翻攝 維基百科）

據了解，台灣民眾辦理大陸「定居證」，距離取得大陸真正落戶資格還有一段過渡期，只是一種臨時短期證件，還不算真正定居以及落戶，也不是已經持有大陸居民身份證，必須需要進一步申請。

但根據我方兩岸條例第9-1條規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，否則將喪失台灣身分。令釋中提到，考量中共係以「定居」作為法律及行政管理基礎，行為人如取得公安部門發給之「定居證」，即可辦理「常住戶口登記」、並申領與中國大陸人民相同之「居民身分證」。

令釋中也強調，此舉是為了確保兩岸人員「單一身分制度」並避免因身分混淆衝擊兩岸人員往來互動與社會運作秩序。