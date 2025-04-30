台灣民眾也適用陸離境退稅　國台辦：等同打9折

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸商務部等部門發佈關於進一步優化離境退稅政策，擴大入通知，將臨近退稅起退點從500元下調至200元（單位：人民幣，同下），現金退稅額1萬元上調至2萬元，大陸國台辦今（30）日也介紹，該政策不適用外國旅客，同樣適合台灣民眾，新的流程將縮短退稅時間，換算下來等於打了九折。

朱鳳蓮指出，「相關優化離境退稅政，適用於來大陸的台灣同胞。」政策有三大亮點，「一是擴充退稅商店，讓台灣同胞可以逛更多好店。」此次政策提出，優化退稅商店佈局，鼓勵各地在大型商鋪、步行街、旅遊景點、度假區、文博場所、機場、客運港口、酒店等境外旅客聚集地增設退稅商店，支持具備條件的地區打造一批離境退稅特色街區，提升退稅商店可及性。

朱鳳蓮介紹，「二是增多退稅商品，讓台灣同胞可以買更多好物。」此次政策提出，將離境退稅起退點從500元下調至200元，一方面降低退稅購物門檻，另一方面推動退稅商店增量擴容，讓更多客單較低的特產店、紀念品店、禮品店等加入退稅商店，提供更廣闊的商品選擇空間。

朱鳳蓮進一步指出，「三是優化退稅服務，讓台灣同胞退稅更方便。」此次政策優化辦理流程，完善離境退稅管理系統，提高商店開單效率，縮短旅客等待時間，將現金退稅限額由1萬元大幅上調至2萬元，鼓勵相關機構通過移動支付、銀行卡、現金等多種方式提供退稅服務，更好滿足多樣化支付服務需求。

朱鳳蓮也注意到，「有網友對此有估算，來大陸的台胞在這邊持台胞證和購物小票去辦理離境退稅，相當於享受到9折的優惠。提醒來大陸購物的台胞在返台，記得去退稅。」