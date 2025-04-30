賴清德民調下滑　陸國台辦：台灣民眾要的是經濟發展台海和平

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

《美麗島電子報》28日公佈「4月國政民調」，總統賴清德的施政滿意度首次呈現「死亡交叉」，不滿意度47.3％微幅超越47.1％。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，百姓心中有桿秤，「台灣民眾要的是經濟發展、社會安定、台海和平。」

▲賴清德施政滿意度任內首次出現「死亡交叉」。（圖／美麗島電子報提供）

根據《美麗島電子報》公佈的民調數據顯示，有47.1%滿意賴總統的執政表現，其中，17.8%很滿意、29.3%還算滿意。本次數據較上月跌8.5個百分點，另有47.3%不滿意，其中，31.3%很不滿意、16.0%有點不滿意，比上月增加6.7個百分點。

對此，朱鳳蓮指出，賴清德不斷製造政治紛爭、打壓異己，挑動兩岸對立對抗、謀獨挑釁，掏空台灣優勢產業、賣台引戰，「其所作所為完全與台灣民眾利益福祉背道而馳，自然引起越來越多台灣民眾的不滿與反對，最終必然被民意拋棄。」

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年4月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1059人（住宅電話683人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。