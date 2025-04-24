日《外交藍皮書》視中方為威脅　解放軍：奉勸在軍事安全謹言慎行

▲ 大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

日本外務省於日前發表2025 年版《外交藍皮書》，把中國視為前所未有的戰略安全挑戰，對俄朝深化軍事合作的「深刻憂慮」，點名中國在東、南海的脅迫行為，並重申對台海和平穩定的支持。對此，大陸國防部發言人張曉剛今（24）日指出，「堅決反對日方渲染中國軍事威脅」，並且奉勸日方在軍事安全領域謹言慎行，多做有利於增進地區和平穩定的事。

張曉剛指出，「我們堅決反對日方渲染所謂中國軍事威脅，炒作地區緊張局勢，蓄意製造對立對抗。」

他進一步指出，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，發展軍力是為了維護國家主權安全發展利益，無意挑戰或威脅任何國家。「中俄兩軍開展交流合作，始終堅持不結盟、不對抗，不針對第三方。」

張曉鋼強調，近年來，日方一再大幅增加防衛預算，謀求突破性軍力發展，引發亞洲鄰國和國際社會高度關切。「我們督促日方校正對華戰略，停止挑動和製造陣營對抗，在軍事安全領域謹言慎行，多做有利於增進地區和平穩定的事。」

另，日本防衛大臣指出，「中國在日本週邊軍用無人機活動頻繁，且範圍擴大，令日方和國際社會感到關切，日方稱將採取萬全措施，並且稱日本2024年度針對中國軍隊無人機緊急升空次數，同比增加一至兩倍。」

張曉剛回應，中國軍隊在相關行動符合國際法和國際實踐，不針對任何特定目標，旨在提升維護國家主權安全發展利益能力。「日方完全沒有必要草木皆兵，庸人自擾。」

張曉剛強調，「我們要求日方停止渲染炒作，停止對中方行動的針尖干擾，以免引發誤解、誤判和海空不測事件，影響兩國關係大局。」