陸女45元投注中4千萬頭彩！忍到下班才去領　目標：先換套大房子

▲重慶呂姓女子幸運獲得945萬元人民幣（約4164萬元新台幣）的雙色球頭彩。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

重慶一名呂姓（化名）女子28日上班前得知自己幸運中獎，拿下重慶今（2025）年首個雙色球一等獎，獎金高達945萬元人民幣（約4164萬元新台幣）。呂女士笑稱，早上臨上班前，刷手機看到開獎信息後，核對了好幾遍才確認是自己中獎，「不過，當時手頭還有工作沒完成，所以先處理完事情，下午才請假來領獎。」

《紅星新聞》報導，（重慶）江北區的呂女士（化名）憑藉一張10元（人民幣，下同）的機選單式票，成功斬獲當期1注一等獎，獎金945萬元。

呂女士透露，自己對買彩票（彩券，下同）沒太大興趣，是在丈夫影響下才開始接觸，「我愛人（先生）是十幾年的雙色球老彩民了，平時只是偶爾跟著買幾注，基本都是機選（電腦選號）。」

陪同呂女士前往領獎的劉先生（化名）表示，買了這麼多年雙色球，最多只中過三等獎，「沒想到，反而是老婆無心插柳中了大獎！，雖然自己沒中，但妻子的好運也算是圓了他的大獎夢。」

對於這筆意外飛來的財富該如何運用，夫妻倆表示，「打算換套大點的房子，剩下的先存起來，慢慢規劃，也會繼續支持福利彩票，就當是生活中的小期待，理性投注，量力而行。」