媽死後3天！兒整理遺物發現彩券　對獎中80萬元感動：最後禮物

▲男子在母親的遺物中找到彩券。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

英國一名男子的母親近來不幸過世,3天後他在整理母親遺物時,意外在一個信封中發現一張彩券,信封中還藏有母親給他的訊息,他好奇上網查詢彩券是否中獎,沒想竟然中了18,403英鎊(近台幣80萬元)大獎,認為這是母親特別留給他的最後禮物。

居住在亞伯丁(Aberdeen)的34歲男子卡特(Liam Carter),近來整理67歲母親安妮(Anne)的遺物時,意外在廚房的一個抽屜中找到一個信封,打開後在裡面發現一張於4月18日開獎的EuroMillions彩券。

