媽死後3天！兒整理遺物發現彩券　對獎中80萬元感動：最後禮物

▲男子在母親的遺物中找到彩券。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子的母親近來不幸過世，3天後他在整理母親遺物時，意外在一個信封中發現一張彩券，信封中還藏有母親給他的訊息，他好奇上網查詢彩券是否中獎，沒想竟然中了18,403英鎊（近台幣80萬元）大獎，認為這是母親特別留給他的最後禮物。

居住在亞伯丁(Aberdeen)的34歲男子卡特(Liam Carter)，近來整理67歲母親安妮(Anne)的遺物時，意外在廚房的一個抽屜中找到一個信封，打開後在裡面發現一張於4月18日開獎的EuroMillions彩券。

Son finds mum's winning EuroMillions ticket three days after her tragic deathhttps://t.co/IKwaZh3Dji pic.twitter.com/CthsBW84D1 — The Mirror (@DailyMirror) April 24, 2025

卡特在信封中同時找到母親留下的字條，上面只寫著「周六開獎，別忘了」，令他感到難過，「我原本幾乎忘記了這張彩券，但似乎有什麼東西默默提醒著我，當我上網使用App檢查時，發現這張彩券中獎」。

卡特表示，當他發現這張彩券中獎時感覺很不真實，「她這一生幾乎沒有中過什麼獎，結果現在卻中了」。

卡特計畫把這筆獎金用來付購屋首款，剩餘的錢則會存下來，「媽媽以前老是說，如果她中獎會把錢給我，現在我感覺這筆獎金真的像是她特別留給我的禮物」。