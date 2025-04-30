母親節送媽媽「娜美級」女神美顏　保養靠「一招」自然有感

▲作為荃威健康美學診所的形象大使，張家瑋長期將肌膚保養交給診所，對其專業團隊充滿深厚的信任。

消費中心／綜合報導

「八點檔娜美」張家瑋擁有一張零死角的精緻五官、完美的輪廓線和凹凸有致的身材，時時散發女神氣勢的自信光采，無論潑辣、犀利、委屈、賢淑各種角色都難不倒她，也成為許多媽媽們追劇時的目光焦點，累積一票死忠的「媽媽粉絲」。

先前張家瑋曾暫別八點檔黃金時段出國圓夢，讓不少媽媽粉絲依依不捨，經歷短暫的休息之後，今年初她重回螢光幕前讓許多媽媽們都很開心，也好奇她是如何維持美麗外貌與姣好體態？事實上，張家瑋的美麗不光靠天生麗質，更有賴後天努力維持，她表示：「除了靠飲食控制、規律運動，也要保持開心，這樣能量才會比較好」。

張家瑋也大方透露，自己也有定期利用科技保養，長期都是由荃威健康美學診所精準評估她的不同需求，無論是內在循環或是外在微調，總能給出最適合的建議，幫助她在忙碌的工作生活中，維持自信亮麗的形象，相當值得信賴。

▲身為演員經常無法維持規律作息，張家瑋仍會定期由專業醫師檢查肌膚狀況，讓肌膚隨時保持最佳狀態。

黃農茵醫師表示：「荃威健康美學診所強調『自然健康』的美麗哲學，認為真正的美不是誇張的改變，而是讓肌膚和整體狀態達到最佳平衡」。隨著母親節即將到來，很適合帶著媽媽來體驗專業醫美，透過醫師的一對一諮詢，量身打造最適合的保養方案。不管是想改善歲月帶來的肌膚暗沉、鬆弛，還是讓輪廓線更顯年輕，荃威健康美學診所都能提供客製化的保養之道。

黃農茵醫師說明，近期最受歡迎的項目之一為「海芙電音雙波」，海芙音波拉提修飾輪廓線條，海芙電波使膚質緊緻澎潤，兩種黑科技相輔相成，讓整體臉型悄悄變精緻。

海芙系列一直是醫美市場上市佔率、詢問度都很高的醫材設備，上市將近兩年的海芙音波媚必提以齊全的治療深度、快速的治療時間、客製的治療方案擄獲求美者的心；然而，去年優擎科技更推出一項有別於傳統電波的嶄新技術─海芙電波。

蔡采錚醫師指出，自從荃威健康美學診所引進海芙電波後，許多顧客對緊膚療程的信心顯著提升，透過口碑推薦而來的顧客人數也增加了約三成。海芙電波全面升級為黃金鍍層探頭，結合收邊式與彈性主動貼合設計，讓治療更加貼合肌膚輪廓。透過連續脈衝技術與穩定的水冷系統，能有效維持熱能穩定輸出，同時保護表皮肌膚，降低不適感。另搭載五段式智慧震動減痛機制與六段可調式冷卻系統，可依據個別狀況彈性調整治療參數，提升整體療程的舒適度與安全性，讓每一次療程都更貼近個人需求。

▲荃威健康美學診所為消費者深入講解肌膚構造，幫助他們更清楚了解自身肌膚狀況，進而選擇最適合的療程與保養方式。

追求美麗的同時，「指名正貨」這點也絕對不能馬虎。隨著醫美需求增加，市面上也出現不少水貨、假貨，讓消費者看得眼花撩亂。荃威健康美學診所特別提醒，母親節帶媽媽體驗醫美時，務必選擇合法合規的醫療院所，並確認醫材設備是否為原廠授權。像是「海芙電音雙波」這類高科技療程，必須由具原廠認證的專業醫師操作，並檢查探頭上的防偽標籤，才能確保效果與安全兼具。畢竟，送給媽媽的禮物不僅是美麗，更是滿滿的關愛與心意。

今年母親節，不妨帶著媽媽循著張家瑋的腳步，一起到荃威健康美學診所接受專業團隊呵護，一起找回年輕光采，輕鬆實現夢寐以求的女神級美顏心願！

荃威健康美學診所官方網站 ► https://www.wholehealth8899.com/

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