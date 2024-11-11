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最有感的雙11！海芙電音雙波享受1+1＞2的青春療程

▲▼海芙,複合式,電音雙波,醫美,雷射,無針水光,玻尿酸,佳思優診所,雙11,保養。（圖／業者提供）

▲雙11到來，許多求美者趁機打包海芙電音雙波療程，為年底活動預先準備。

消費中心／綜合報導

隨著一年一度雙11購物狂歡節的來臨，許多消費者陸續選購囤貨平常愛用的美容保養產品。針對這波消費熱潮，不少專業醫美醫師也推薦愛美的民眾不妨趁雙11檔期，幫自己規劃一系列的年末醫美保養療程。

熱門醫美新寵　海芙電音雙波高奢訂製緊緻療程

非侵入式緊膚科技一直是佳思優整形醫美診所的熱門養膚療程。其中第三代海芙音波、媚必提音波拉提更是常勝軍，主打可以根據不同預算、年齡、需求的患者來做客製化調整，受到患者喜愛。上個月（10月）醫美市場上又推出另一款抗老科技【海芙電波Volnewmer】，佳思優搶先引進，更推出了更適合亞洲人的「海芙電音雙波」複合緊膚療程，可以解決更多層面的老化問題，是新一代的肌膚高奢保養新選擇！

海芙電音雙波是以相同高規系統搭配，除了主打音波筋膜拉提、還有輔助脂肪溶解的深層效果，搭配海芙電波拉皮3D容積式的高頻熱能，除了可以解決肌膚表層細紋老化，還可以刺激重建肌膚的膠原蛋白結構，增進肌膚的緊緻度與細膩感，讓視覺年齡更加年輕。

▲▼海芙,複合式,電音雙波,醫美,雷射,無針水光,玻尿酸,佳思優診所,雙11,保養。（圖／業者提供）

▲佳思優診所韓立明醫師分享新一代海芙電波具有客製減痛模式，舒適度極佳，滿意度高。

佳思優醫美專業醫療團隊 客製打造電音雙波保養配置

擅長為患者考量整體美感的韓立明醫師表示，大多患者會有一個迷思，誤認「輕熟女打音波，美魔女打電波」，其實不然，因為老化是每個人的共通點，體質、作息，都會讓各層組織衰老速度不一，實際需要哪一種拉提緊緻療程建議交給專業醫師評估後，再針對個人膚況客製調整，才能達到更好的年輕化效果。

除此之外，韓立明醫師進一步強調，即使肌膚外表沒有明顯的鬆弛問題，但可能已經有膠原流失問題，建議可以即早針對局部細紋下垂，先以電波拉皮做基礎保養；像是海芙電波的V型探頭可以針對局部下垂鬆弛拉提，且透過連續脈衝輸出及不間斷的水冷系統，使熱能在穩定不間斷的同時亦能達到保護表皮肌膚的作用，加上海芙電波搭載了5階段的智慧震動減痛及6階可調式冷卻系統，可以有效提高患者治療的舒適度，讓許多尚未施打過電波的求美者大幅降低恐懼感。

佳思優整形醫美診所鄒政家醫師也指出：「過去傳統的電波療程受限固定發數與時間，但臨床上我們發現，不同患者的需求與耐受度不同，海芙電波擁有不限固定發數不受限時間，且探頭多元的優點，可以針對細微的眼周、額頭及大範圍的身體治療，操作醫生可以更好依據不同患者的肌膚狀況來做調整」。

▲▼海芙,複合式,電音雙波,醫美,雷射,無針水光,玻尿酸,佳思優診所,雙11,保養。（圖／業者提供）

▲鄒政家醫師表示海芙電波提供不同探頭解決不同區域的老化問題，更加人性化。

適度搭配無針水光　為肌膚包下一整年的頭等艙

不同的醫美療程對應的原理與效果皆有不同，打完電音雙波後，由於肌膚收緊，會讓皮膚亮度看起來稍有加分，但針對現代人追求的水光肌，韓立明醫師建議可利用無針水光，迅速為肌膚補水、增加亮澤度，尤其是針對乾燥暗沉的肌膚尤其效果顯著。許多患者會選在電音波療程後加強，可以快速注入玻尿酸精華至真皮層。

鄒政家醫師也提醒，醫美保養也須注意順序，若是想在電音雙波療程前施打水光療程，應間隔至少一週以上，等肌膚走完修復期，效果會更加顯著。至於海芙電音雙波，則沒有太明顯的修復期，多數患者只會感覺到輕微水腫，約3-5天消退，可以趁此時多補充口服膠原蛋白，加速肌膚生成膠原蛋白的速度，同時謹記音電波治療後2~3天內應要避開飲酒、不進行劇烈運動，以免產生血管擴張、臉部腫脹等問題。

▲▼海芙,複合式,電音雙波,醫美,雷射,無針水光,玻尿酸,佳思優診所,雙11,保養。（圖／業者提供）

▲雙11搶購熱潮來襲，鄒政家醫師與韓立明醫師建議療程前更要選擇安心合格的優良診所。

雙11不僅是搶便宜和囤貨的時刻，更是為自己選擇高效保養、讓肌膚迎接高光時刻的好時機，電音波屬漸進式呈現效果的療程，選在此時保養，可以趕上聖誕、跨年及農曆新年等重要時刻，以最完美的輪廓與膚況閃耀登場！

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