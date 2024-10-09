淨妍醫美全台首波引進海芙電波　對抗老化保養新法



▲淨妍醫美診所全台首波引進海芙電波VOLNEWMER，以鍍金材質的曲面探頭搭配不間斷水冷等獨特創新技術，提供求美者更安全、舒適的保養新法。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

膠原蛋白在人體內的存量隨著年齡的增長逐漸減少，20歲開始，以年均1%的速度流失；40歲時，膠原蛋白含量已流失50%，皮膚開始出現皺紋、鬆弛和凹陷等老化現象。想要擁有年輕般緊實的肌膚，許多人以電音波療程來保養，而淨妍醫美診所全台首波引進海芙電波VOLNEWMER，以鍍金材質的曲面探頭搭配不間斷水冷等獨特創新技術，提供求美者更安全、舒適的保養新法。

獨特創新技術 提升安全與舒適度

衰老是不可避免的過程，想要提升面部年輕化，關鍵為刺激膠原蛋白新生。淨妍醫美診所劉康瑩醫師提到，肌膚老化過程中，膠原蛋白和彈性蛋白等細胞外基質成分的結構和功能會發生變化，膠原蛋白流失、真皮層厚度減少，進而導致肌膚出現皺紋、失去彈性、鬆弛和質地粗糙等老化的典型特徵。而加速老化的兇手可能是遺傳因素、紫外線、壓力、吸菸、飲食和熬夜等不良習慣所致。

淨妍醫美診所全台首波引進海芙電波VOLNEWMER，提供求美者拉提緊實的保養新法。劉康瑩醫師說明，海芙電波利用單極電波，將足夠溫度的熱能傳遞至真皮層，透過熱效應的作用刺激膠原蛋白新生，達到改善皮膚皺紋的效果。其探頭以獨特的「黃金鍍層」設計，黃金此材質電阻較低可以穩定傳遞熱能，使能量傳遞至真皮層的效率更好且能量更均勻；而其探頭表面為有弧度的曲面設計，加上前端主動貼合設計，能夠避免舊式電波探頭能量容易聚集於探頭邊緣，導致格狀燙傷的情況，提升療程安全性與效果滿意度。此外，不間斷水冷系統也是海芙電波一大創新技術，使得治療過程中不需侷限於定點治療，滑動治療的方式不僅能夠降低能量對表皮損傷的風險，且大幅減緩治療不適，提升療程舒適度。





▲淨妍醫美診所劉康瑩醫師說明，海芙電波利用單極電波，將足夠溫度的熱能傳遞至真皮層，透過熱效應的作用刺激膠原蛋白新生，達到改善皮膚皺紋的效果。

海芙電音雙波 效果更全面

聲量只增不減的海芙音波與新推出的海芙電波，兩者究竟如何選擇？劉康瑩醫師說明，海芙音波是藉由高能聚焦超音波，將能量精準傳送到皮下筋膜層至脂肪層，除了引發立即收縮的作用之外，細微的熱凝結點也能輔助脂肪溶解，達到緊縮拉提的效果；而海芙電波則透過容積式加熱刺激膠原蛋白新生，主要針對皮膚緊實。兩者因加熱原理與治療層次不同，故若能做到全方位的規劃，搭配一次治療效果更全面。

劉康瑩醫師也提醒，治療前務必選擇合格的診所、專業的醫師，以及原廠認證的設備與探頭，民眾可於海芙電音雙波原廠認證官網查詢合格診所，並於治療前確認UG雷射防偽標籤，以及掃描機身上的QRCode確認為原廠正貨，才能美得安心又放心。