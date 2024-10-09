　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

淨妍醫美全台首波引進海芙電波　對抗老化保養新法

▲▼ 醫美,保養,膠原蛋白,電波,淨妍醫美,海芙電波,電音雙波。（圖／品牌提供）
▲淨妍醫美診所全台首波引進海芙電波VOLNEWMER，以鍍金材質的曲面探頭搭配不間斷水冷等獨特創新技術，提供求美者更安全、舒適的保養新法。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

膠原蛋白在人體內的存量隨著年齡的增長逐漸減少，20歲開始，以年均1%的速度流失；40歲時，膠原蛋白含量已流失50%，皮膚開始出現皺紋、鬆弛和凹陷等老化現象。想要擁有年輕般緊實的肌膚，許多人以電音波療程來保養，而淨妍醫美診所全台首波引進海芙電波VOLNEWMER，以鍍金材質的曲面探頭搭配不間斷水冷等獨特創新技術，提供求美者更安全、舒適的保養新法。

獨特創新技術　提升安全與舒適度
衰老是不可避免的過程，想要提升面部年輕化，關鍵為刺激膠原蛋白新生。淨妍醫美診所劉康瑩醫師提到，肌膚老化過程中，膠原蛋白和彈性蛋白等細胞外基質成分的結構和功能會發生變化，膠原蛋白流失、真皮層厚度減少，進而導致肌膚出現皺紋、失去彈性、鬆弛和質地粗糙等老化的典型特徵。而加速老化的兇手可能是遺傳因素、紫外線、壓力、吸菸、飲食和熬夜等不良習慣所致。

淨妍醫美診所全台首波引進海芙電波VOLNEWMER，提供求美者拉提緊實的保養新法。劉康瑩醫師說明，海芙電波利用單極電波，將足夠溫度的熱能傳遞至真皮層，透過熱效應的作用刺激膠原蛋白新生，達到改善皮膚皺紋的效果。其探頭以獨特的「黃金鍍層」設計，黃金此材質電阻較低可以穩定傳遞熱能，使能量傳遞至真皮層的效率更好且能量更均勻；而其探頭表面為有弧度的曲面設計，加上前端主動貼合設計，能夠避免舊式電波探頭能量容易聚集於探頭邊緣，導致格狀燙傷的情況，提升療程安全性與效果滿意度。此外，不間斷水冷系統也是海芙電波一大創新技術，使得治療過程中不需侷限於定點治療，滑動治療的方式不僅能夠降低能量對表皮損傷的風險，且大幅減緩治療不適，提升療程舒適度。
 

▲▼ 醫美,保養,膠原蛋白,電波,淨妍醫美,海芙電波,電音雙波。（圖／品牌提供）
▲淨妍醫美診所劉康瑩醫師說明，海芙電波利用單極電波，將足夠溫度的熱能傳遞至真皮層，透過熱效應的作用刺激膠原蛋白新生，達到改善皮膚皺紋的效果。

海芙電音雙波　效果更全面
聲量只增不減的海芙音波與新推出的海芙電波，兩者究竟如何選擇？劉康瑩醫師說明，海芙音波是藉由高能聚焦超音波，將能量精準傳送到皮下筋膜層至脂肪層，除了引發立即收縮的作用之外，細微的熱凝結點也能輔助脂肪溶解，達到緊縮拉提的效果；而海芙電波則透過容積式加熱刺激膠原蛋白新生，主要針對皮膚緊實。兩者因加熱原理與治療層次不同，故若能做到全方位的規劃，搭配一次治療效果更全面。

劉康瑩醫師也提醒，治療前務必選擇合格的診所、專業的醫師，以及原廠認證的設備與探頭，民眾可於海芙電音雙波原廠認證官網查詢合格診所，並於治療前確認UG雷射防偽標籤，以及掃描機身上的QRCode確認為原廠正貨，才能美得安心又放心。

ET快訊
快訊／汪建民長眠地曝光
快訊／新竹棒球場「大秘寶」爆案外案　高虹安秘書遭約談
獨／辣妹網紅遺失通告費　警要她背鈔票流水號才能領
28歲食品小開BMW　撞死路人
快訊／諾貝爾化學獎正式揭曉！　英美3學者共享殊榮
快訊／柯文哲競總主任周芳如現身北檢　證人身分遭約談
輔大女碩生遺體相驗　父母、兄妹4人抵台了！現身醫院一臉哀戚
打臉渣醫！　正宮氣到「腦充血」對話曝
快訊／這檔股票確定變壁紙　逾3萬股東血本無歸

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】「金鐘視后」蔡淑臻大方分享保養花半小時搞定

黑五特價提前開跑！美式賣場獨家「AI乳霜」熱銷限定版　限時優惠快搶

淨妍醫美全台首波引進海芙電波　對抗老化保養新法

全聯300元餐酒最夯！忠實客1年貢獻25萬　大潤發獨家引進50家酒莊

雙十優惠！莊園濾掛咖啡10元限時搶　網購9大夯品最高現折千元

拿坡里雙十限定「炸雞桶買1送1」！戰斧雞腿、咔拉雞腿排一次吃

千億IP市場熱！吉伊卡哇爆紅熱搜飆23倍　卡皮巴拉竄紅登榜

快訊／麥當勞APP當機了　雙十限定優惠券領不了

麥當勞雙十限定送「7大優惠券」！大薯買1送1、蛋捲冰淇淋10元

逛百貨週年慶刷國泰世華CUBE卡　最高享15.3%回饋

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

黑五特價提前開跑！美式賣場獨家「AI乳霜」熱銷限定版　限時優惠快搶

淨妍醫美全台首波引進海芙電波　對抗老化保養新法

全聯300元餐酒最夯！忠實客1年貢獻25萬　大潤發獨家引進50家酒莊

雙十優惠！莊園濾掛咖啡10元限時搶　網購9大夯品最高現折千元

拿坡里雙十限定「炸雞桶買1送1」！戰斧雞腿、咔拉雞腿排一次吃

千億IP市場熱！吉伊卡哇爆紅熱搜飆23倍　卡皮巴拉竄紅登榜

快訊／麥當勞APP當機了　雙十限定優惠券領不了

麥當勞雙十限定送「7大優惠券」！大薯買1送1、蛋捲冰淇淋10元

逛百貨週年慶刷國泰世華CUBE卡　最高享15.3%回饋

高房價時代必備高坪效「RO飲水神器」冷熱淨水一機搞定

驚訝被叫上一軍　許庭綸：盡量不要失誤

貨櫃三雄9月營收月減年增　萬海看Q4貨量穩健增長

Jessica四度來台「認有低血糖」　險在台上摔倒...一招優雅解決

最美董座愛上刑事戰將！豪借林明佐2000萬：給你前妻當贍養費

裕民9月營收年增52%　下周新交船淨利率約三成

「借朋友妻女」拍片被抓包！　美國會候選人挨轟假人設真騙票

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」　狗奴看照片懂了：儀式太可愛啦

周日離島航班「訂位率達95%」　交長：視情況加開班次

善心人士捐贈塔位　汪建民長眠地曝光

瞄準以軍！真主黨轟炸黎巴嫩邊境　以色列北部響空襲警報

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

消費熱門新聞

統一新開台南湖美商場！集結小7、星巴克超過千坪

拿坡里雙十限定「炸雞桶買1送1」

超商咖啡買1送1、買10送10！雙十優惠懶人包

麥當勞雙十限定「7大優惠券」

快訊／麥當勞APP當機了

超商咖啡、霜淇淋「買10送10」！

全聯推5款法式甜點！聯名時裝周新包裝

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

就是今天！7-11咖啡買10送10、全家買6送6

摩斯漢堡「雙十優惠」一次看！

麥當勞「香芋派」限時42天回歸

鶴茶樓高雄4店歇業被控老闆跑路、欠薪　總部說話了

指定賣場驚現助消化代謝好物！網友分享：93%有感回購*

賣場聯名Care Bears周邊秒殺　網敲碗加貨

更多熱門

相關新聞

蔡淑臻大方分享保養花半小時搞定

蔡淑臻大方分享保養花半小時搞定

「海芙電音雙波產品上市發表會」邀請到金鐘視后蔡淑臻一起見證「海芙電波」的誕生，這也是她連續七年受邀擔任「品牌代言人」，從名模轉到演員，需要隨時多元、百變，做為代言人的她，讓人見識到「視后」與海芙電音雙波的完美匹配的即現年輕光彩魅力！

醫美密醫半價吸客　生意太好被盯上...女首腦收押

醫美密醫半價吸客　生意太好被盯上...女首腦收押

網美IG高調宣傳「醫美療程好便宜」　一查傻眼竟是密醫

網美IG高調宣傳「醫美療程好便宜」　一查傻眼竟是密醫

5個「無效護膚」習慣　半數的人都做過

5個「無效護膚」習慣　半數的人都做過

雪花秀「每日保養禮盒」竟有牙刷

雪花秀「每日保養禮盒」竟有牙刷

關鍵字：

醫美保養膠原蛋白電波淨妍醫美海芙電波電音雙波

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

快訊／央行房貸管制3大鬆綁　排除繼承、換屋

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

汪建民女友首發聲臨終前跟她求婚　

洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！「絕美婚紗照」曝光

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

蔡尚樺球賽穿超辣！

小三「美女營養師」挑釁網紅正宮！　鹹濕床照訊息曝光

欠2000萬！汪建民病逝付不出喪葬費

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面