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海芙音波代言人換角？全新電音雙波「Party女王」登場

▲▼海芙音波代言人換角？全新電音雙波「Party女王」登場。（圖／業者提供）

▲金鐘視后蔡淑臻出席海芙電音雙波記者會，狀態次次驚豔眾人。（圖／取自海芙音波社群）

消費中心／綜合報導

金鐘視后蔡淑臻近期鮮少出現於螢光幕前，10/6難得出席代言記者會，同時曝光近期新作品「海芙電音雙波代言影片-May The Glow Be With Me」，她搖身一變成為DJ、Rocker等角色，讓人見識到「Party女王」的不同魅力，先前品牌端釋出前導預告，網路上也掀起討論：「海芙換代言人了？」

優擎科技陳健宗總經理表示，蔡淑臻代言海芙這個品牌已長達七年，肌齡的維持甚至是狀態的進步是有目共睹，活招牌的姿態完美詮釋海芙科技的想賦予每一位求美者的最佳狀態。以往海芙音波一直是求美者高度支持的品牌，然而現在也推出海芙電波，讓求美者可以在同樣的口碑系統下享受海芙電音雙波，他也自嘲真如網路上梗圖所說，以前大家的電音派對是Ultra、S20等活動，現在大家紛紛把門票錢省下來，走進醫美診所開「海芙舉辦的新型電音派對」。

▲▼海芙電音雙波制霸登場。（圖／翻攝自蔡淑臻IG）

▲蔡淑臻近期在社群媒體上積極發展短影音「菜鳥臻」系列，讓粉絲有機會一窺金鐘視后私底下認真又呆萌的一面。（圖／取自蔡淑臻IG）

零死角女神私下真實樣貌驚呆　女王姿態讓人心服口服

雖然尚未有新作推出，蔡淑臻可沒閒下來，近期在社群媒體上積極發展短影音「菜鳥臻」系列，讓粉絲有機會一窺金鐘視后aka超模蔡淑臻私底下認真又呆萌的一面，不論是學習當街頭攝影師，或到菜市場以超低預算大玩「爸氣」復古穿搭，或在辦公室玩矇眼時尚「超灰搭」遊戲，蔡淑臻都能輕鬆駕馭各種挑戰。尤其蔡淑臻在短影音中都是以自然淡妝登場，即使面對各種奇怪的擺拍POSE都不違和還很時髦，白泡泡幼咪咪的緊緻嫩肌更是令人羨慕，完全猜不出她的真實年齡，不愧是海芙「臻」女神！

▲▼海芙音波代言人換角？全新電音雙波「Party女王」登場。（圖／業者提供）

▲醫界巨擘出席海芙電音雙波發表會，除了不吝分享專業技術以外，也倡導合格醫材的重要性。（圖／取自海芙音波社群）

「三無醫美」不容忽視，指名搜尋認證診所

除了代言人蔡淑臻出席見證海芙電音雙波隆重登場，此次海芙電音雙波發表會邀請的講師陣容皆是醫美業界巨擘，包含杰膚美診所李杰年院長、粹究美學診所楊仕安院長以及承智皮膚科蘇承偉院長，深度解析全新技術不受限的海芙電波新科技、海芙電音雙波配置新技術以及原廠認證的重要性。

消費者對於海芙音波這個保養療程的熟悉度相當高，以往水貨流通、山寨假機造成求美者肌膚受損的案例層出不窮，如今有了海芙電波面世，已經可預期市場接受度也會很高，往後也是難以避免被山寨機仿冒的情況出現，杰膚美診所李杰年院長再次強調，沒有註冊地，沒有固定地點，沒有合法執業醫師，又稱「三無醫美」，醫療行為必須是在合法合規的醫療院所，也必須由原廠授證的專業醫師執行！建議求美者在進行海芙電音雙波保養之前，先於海芙官方網站上查詢正當管道購買的院所，傷了荷包事小，若在保養過程中傷了肌膚，造成不可逆的後果，才是後悔莫及。

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