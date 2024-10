海芙音波代言人換角？全新電音雙波「Party女王」登場

▲金鐘視后蔡淑臻出席海芙電音雙波記者會,狀態次次驚豔眾人。(圖/取自海芙音波社群)

金鐘視后蔡淑臻近期鮮少出現於螢光幕前,10/6難得出席代言記者會,同時曝光近期新作品「海芙電音雙波代言影片-May The Glow Be With Me」,她搖身一變成為DJ、Rocker等角色,讓人見識到「Party女王」的不同魅力,先前品牌端釋出前導預告,網路上也掀起討論:「海芙換代言人了?」

優擎科技陳健宗總經理表示,蔡淑臻代言海芙這個品牌已長達七年,肌齡的維持甚至是狀態的進步是有目共睹,活招牌的姿態完美詮釋海芙科技的想賦予每一位求美者的最佳狀態。以往海芙音波一直是求美者高度支持的品牌,然而現在也推出海芙電波,讓求美者可以在同樣的口碑系統下享受海芙電音雙波,他也自嘲真如網路上梗圖所說,以前大家的電音派對是Ultra、S20等活動,現在大家紛紛把門票錢省下來,走進醫美診所開「海芙舉辦的新型電音派對」。

▲蔡淑臻近期在社群媒體上積極發展短影音「菜鳥臻」系列,讓粉絲有機會一窺金鐘視后私底下認真又呆萌的一面。(圖/取自蔡淑臻IG)

零死角女神私下真實樣貌驚呆 女王姿態讓人心服口服

雖然尚未有新作推出,蔡淑臻可沒閒下來,近期在社群媒體上積極發展短影音「菜鳥臻」系列,讓粉絲有機會一窺金鐘視后aka超模蔡淑臻私底下認真又呆萌的一面,不論是學習當街頭攝影師,或到菜市場以超低預算大玩「爸氣」復古穿搭,或在辦公室玩矇眼時尚「超灰搭」遊戲,蔡淑臻都能輕鬆駕馭各種挑戰。尤其蔡淑臻在短影音中都是以自然淡妝登場,即使面對各種奇怪的擺拍POSE都不違和還很時髦,白泡泡幼咪咪的緊緻嫩肌更是令人羨慕,完全猜不出她的真實年齡,不愧是海芙「臻」女神!

▲醫界巨擘出席海芙電音雙波發表會,除了不吝分享專業技術以外,也倡導合格醫材的重要性。(圖/取自海芙音波社群)

「三無醫美」不容忽視,指名搜尋認證診所

除了代言人蔡淑臻出席見證海芙電音雙波隆重登場,此次海芙電音雙波發表會邀請的講師陣容皆是醫美業界巨擘,包含杰膚美診所李杰年院長、粹究美學診所楊仕安院長以及承智皮膚科蘇承偉院長,深度解析全新技術不受限的海芙電波新科技、海芙電音雙波配置新技術以及原廠認證的重要性。

消費者對於海芙音波這個保養療程的熟悉度相當高,以往水貨流通、山寨假機造成求美者肌膚受損的案例層出不窮,如今有了海芙電波面世,已經可預期市場接受度也會很高,往後也是難以避免被山寨機仿冒的情況出現,杰膚美診所李杰年院長再次強調,沒有註冊地,沒有固定地點,沒有合法執業醫師,又稱「三無醫美」,醫療行為必須是在合法合規的醫療院所,也必須由原廠授證的專業醫師執行!建議求美者在進行海芙電音雙波保養之前,先於海芙官方網站上查詢正當管道購買的院所,傷了荷包事小,若在保養過程中傷了肌膚,造成不可逆的後果,才是後悔莫及。