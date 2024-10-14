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選電波還是選音波？醫：「海芙電音雙波」革新科技

▲▼ 杰膚美診所,海芙電波,發表會,雙波保養,海芙電波,時光機,醫美,延緩老化,抗衰,保養,肌膚。（圖／業者提供）

▲杰膚美診所李杰年醫師擔任「海芙電波發表會」先發講師。（圖／取自海芙音波社群）

消費中心／綜合報導

海芙電波於上週日(10/6)隆重登場，上市當週即在網友日前最愛的討論版Threads引起一波討論，過去海芙音波可謂是音波療程中的佼佼者，如今海芙電波的登場，品牌主打「海芙電音雙波」，透過自家的電音雙波複合保養，以相同高規系統連結搭配，利用科技造就「抗衰時代」下的「客製時光機」。

抗衰保養再革新，「海芙電音雙波」全面到位
從第三代海芙音波至去年升級的旗艦機海芙音波媚必提，皆為杰膚美診所的熱門保養療程，長年擔任海芙音波講師的李杰年醫師，也引進「首台海芙電波」，並於海芙電波發表會擔任先發講師！李杰年醫師說明，以往海芙音波在臨床上的應用相當廣泛，其微脈衝模式能將熱能高速輸出成417個熱凝結點，精準聚焦在七種不同深度，對於臉部、身體，甚至是眉眼這種細部的鬆垮症狀，都有顯著的拉提效果；而海芙電波將特定6.78MHz頻率的電流施加到皮膚上以產生容積式的熱效應，在40~60°C的溫度下，由於對老化細胞達到熱損傷，真皮層中產生的熱能會誘導新細胞的再生，以達到除皺、膠原蛋白增生的效果，電音雙波相輔相成，幫助肌膚恢復彈性緊實的肌膚，並延緩老化速度。

▲▼ 杰膚美診所,海芙電波,發表會,雙波保養,海芙電波,時光機,醫美,延緩老化,抗衰,保養,肌膚。（圖／業者提供）

▲「海芙電音雙波」複合式保養，幫助肌膚恢復彈性緊實的肌膚，並延緩老化速度。（圖／業者提供）

李杰年醫師也自嘲，其實電波保養已盛行多年，偶爾醫師朋友也會調侃他落伍了，當然也有消費者會詢問「診所沒有電波療程嗎？」，除了微針型的時空E電波，杰膚美選擇購入第一台非侵入式的海芙電波，李醫師並接著說明，在海芙電波上市之前，市面上的電波儀器，因探頭的平面設計，使能量容易聚集於探頭邊緣，導致格狀燙傷，海芙電波鑑於更細膩精準的提高求美者的醫療安全，升級黃金鍍層探頭，採收邊式、彈性的主動貼和設計；透過連續脈衝輸出及不間斷的水冷系統，讓熱能可以穩定不間斷的同時亦達到保護表皮肌膚的作用，並透過5階段的智慧震動減痛及6階可調式冷卻，隨時依據客人的狀態調整治療品質、更好掌握受術者的安全及感受。

▲▼ 杰膚美診所,海芙電波,發表會,雙波保養,海芙電波,時光機,醫美,延緩老化,抗衰,保養,肌膚。（圖／業者提供）

▲海芙電波採用全新不間斷水冷系統，在治療的同時亦達到保護表皮肌膚並減低疼痛的作用。（圖／取自海芙音波社群）

「三無醫美」不容忽視，搜尋指名認證診所
李杰年醫師也提到，消費者對於海芙音波這個品牌的保養療程熟悉度已相當高，以往水貨流通、山寨假機造成求美者肌膚受損的案例層出不窮，如今有了海芙電波面世，可預期未來市場接受度也會很高，往後也是難以避免被山寨機仿冒的情況出現。
無論是任何醫美療程，只要關乎醫療行為，皆必須是在合法合規的醫療院所，由原廠授證的專業醫師執行！沒有註冊地，沒有固定地點，沒有合法執業醫師，又稱「三無醫美」，這些非法業者多半是以價格低廉、現約現打來吸引求美者，因此，一旦求美者的「認證意識」不夠強，傷了荷包事小，若在保養過程中傷了肌膚，造成不可逆的後果，才是後悔莫及。
杰膚美診所精益求精，兼顧皮膚診治及醫學美容，同時也致力共同維護求美者的權益，使用合法輸入的醫療器材、卡匣耗材，並定期教育訓練專業醫師、護理人員；近期更是開設「小年醫師頻道」，以幽默輕鬆的短片分享醫界新知、解惑民眾的醫美迷思。

 

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