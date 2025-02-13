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粿粿當媽仍少女感滿分！「海芙音波」助力青春狀態

▲▼粿粿,過年,海芙音波,青春,保養,醫美。（圖／業者提供）

▲出道7年，給人俏皮、甜美、活力的國民女友粿粿。（圖 / 擷取自粿粿fb）

消費中心／綜合報導

新年新氣象，保養要跟上！粿粿當媽後，依然少女感滿滿，這狀態好到讓人懷疑時間是不是對她超級偏心！但除了調整生活和飲食習慣之外，其實她早就偷偷解鎖了保養界的高效密技——「海芙音波媚必提」，直接把這項療程當成「青春儲值卡」投資自己，定期保養，讓自己永遠處於最佳狀態，迎戰新的一年！

▲▼粿粿,過年,海芙音波,青春,保養,醫美。（圖／業者提供）

▲粿粿在主持、綜藝、時尚全線開花，以積極、坦率的個性實力圈粉。（圖 / 擷取自粿粿fb）

當媽後依然發光的秘密

不時在IG上分享和女兒的日常，散發滿滿正能量的粿粿，自帶濾鏡的好氣色，看不出媽媽帶小孩的疲憊感，讓人不禁好奇她究竟如何照顧好自己的呢？對此，粿粿坦言，工作滿檔，更在當媽以後，經歷過好一段手忙腳亂的過渡期，而且身為演藝圈忙碌媽咪代表，不只要面對鏡頭，還要陪2歲女兒玩耍，時間根本不夠用！但她依然能維持纖細身材和透亮肌膚，秘訣除了每天帶女兒出門放電兼運動，還很重視飲食管理，跟著女兒一起吃原型食物、少喝奶茶及含糖飲料，不僅營養均衡，肌膚狀態也才能一直水水der～

▲▼粿粿,過年,海芙音波,青春,保養,醫美。（圖／業者提供）

▲2022年與范姜彥豐結婚，生有一女，是演藝圈公認幸福美滿的家庭。（圖 / 擷取自粿粿fb）

保養界MVP「海芙音波媚必提」

不過，真正讓粿粿維持精緻小臉、臉部緊實度滿分的關鍵，就是她固定進行「海芙音波媚必提」療程！這療程主打非侵入性，透過多種深度音波能量作用，精準擊退鬆弛感，讓臉蛋維持緊緻、上鏡不卡角度，說是她的美貌守門員一點也不誇張。對粿粿來說，選擇高效的聰明保養能讓她在忙碌生活繼續維持最佳狀態，每一天都充滿自信和活力。

▲▼粿粿,過年,海芙音波,青春,保養,醫美。（圖／業者提供）

▲喜歡在社群分享生活，粉絲數突破57萬人次。（圖 / 擷取自粿粿fb）

專屬訂製，精緻小臉GET！

農曆年開春，粿粿更開始忙碌於新一年的工作計劃！除了規劃聯名品牌合作和產品代言，也早早開始自己的保養計劃。不久前也安排了「海芙音波媚必提」的療程，粿粿比喻「海芙音波媚必提」的治療就像為個人量身打造的「精緻化妝」，如同打亮和修容可以根據每個女生的臉型和需求進行修飾。讓經由原廠認證的專業醫師根據她的上鏡需求、臉型、在意的問題、年齡等，彈性評估規劃不同深度及合理發數，量身打造專屬的客製保養方案。

粿粿笑說，她的顴骨較高，臉型偏瘦，太瘦反而容易顯得臉頰凹陷，看起來很累，好在「海芙音波媚必提」療程可以依據個人需求，像是2.0mm、3.0mm就很適合臉型偏瘦的人進行全臉規劃，緊實拉提多重保養，打造少女感滿滿的精緻小臉！

▲▼粿粿,過年,海芙音波,青春,保養,醫美。（圖／業者提供）

▲喜歡研究保養辦法的粿粿，受邀為擔任海芙音波品牌推廣大使。（圖 / 擷取自粿粿fb）

不只臉部，連身體都能拉提

這次粿粿還大膽嘗試了身體療程，做完後發現腹部肌膚變得更緊實，完全是生完寶寶後的救星！而且新一代技術不僅治療速度更快，連舒適度也升級，讓怕痛的她大大鬆了一口氣，笑說：「這次完全沒被嚇到，超可以！」

選擇診所，認證很重要！

粿粿也提醒大家，想要安心變美，一定要選擇原廠認證的診所，千萬別隨便踩雷！她特別建議，治療前先上「海芙音波官網」查詢合格診所，現場也要確認診所的原廠認證證書和探頭上的雷射防偽標籤，這樣才能確保效果和安全，真正做到無負擔變美麗！

養成固定保養，青春不設限！

「海芙音波媚必提」適合全年齡層，一年1～2次定期保養，輕鬆維持年輕狀態，還能提早預防老化，根本是美麗長青投資！粿粿大力推薦年輕時就要有預防老化的觀念：「早點開始儲值青春，才能一直美美的！」想要在新的一年煥然一新，這個療程真的可以筆記起來啦！

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關鍵字：

粿粿過年海芙音波青春保養醫美

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