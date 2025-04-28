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7-11新推寶可夢「香檳葡萄」霜淇淋！多款聯名鮮食、奶茶買2送2

▲▼7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品，包括限定包裝的「香檳葡萄霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品，包括限定包裝的「香檳葡萄霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

訓練家準備了！7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品，包括寶可夢限定包裝「香檳葡萄霜淇淋」、仙人掌思樂冰、麻醬涼麵、海鮮炊飯飯糰、巧克力牛奶棒、歐姆蛋包飯等，4月30日起限量開賣。「CITY TEA現萃茶」也都換上寶可夢杯身，4月29日至5月2日，門市祭出「琥珀小葉奶茶，買2送2」。

▲▼7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品。（圖／業者提供）

7-11「寶可夢的春日野餐計畫」開跑，根據商品屬性和色調，由不同屬性的寶可夢躍上包裝，包含皮卡丘、妙蛙種子、傑尼龜、小火龍、耿鬼、胖丁、百變怪等最初的寶可夢。

▲▼7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品。（圖／記者林育綾攝）

▲傑尼龜「經典麻醬涼麵」、小火龍包裝「歐姆蛋包飯」。（圖／記者林育綾攝）

像是火屬性的小火龍，在經典人氣商品「歐姆蛋包飯」外包裝上；「經典麻醬涼麵」由水屬性寶可夢傑尼龜帶來沁涼感；皮卡丘則在「海鮮炊飯飯糰」、「布丁卡士達半月燒」、「巧克力牛奶棒」等商品上登場，就連「香蕉」都悄悄貼上耿鬼貼紙。

▲▼7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品。（圖／記者林育綾攝）

▲皮卡丘「海鮮炊飯飯糰」、耿鬼香蕉。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼皮卡丘「巧克力牛奶棒」、甜點「布丁卡士達半月燒」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品。（圖／記者林育綾攝）

而雪淋霜霜淇淋推出新口味「香檳葡萄」，使用天然葡萄汁，酸甜口味帶出葡萄香氣，搭配「胖丁紙套」的餅杯。活動期間凡購買任一指定口味的紙杯霜淇淋，就加贈寶可夢杯套貼紙，包含耿鬼、百變怪、呆呆獸等多種款式，預估成為拍照打卡神器。

▲▼7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品，包括限定包裝的「香檳葡萄霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN聯名寶可夢，推出限定包裝的「香檳葡萄霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

此次思樂冰與澎湖縣府合作推出獨家限定「仙人掌風味思樂冰」，使用澎湖在地仙人掌汁，加入紅龍果、藍莓果汁調和出的獨特風味，搭配上「百變怪」的粉紫色杯身，品嚐到酸甜清涼滋味。

▲▼7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品。（圖／業者提供）

▲此次思樂冰與澎湖縣府合作推出獨家限定「仙人掌風味思樂冰」。（圖／業者提供）

「CITY TEA現萃茶」都換上有著春遊氛圍的「寶可夢杯身」，新品上市「梔子花青茶」、「琥珀小葉紅茶」，更推出加價多一份奶蓋或珍珠服務。4月29日至5月2日，門市祭出CITY TEA「琥珀小葉奶茶買2送2」。

▲▼7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品。（圖／記者林育綾攝）

▲「CITY TEA現萃茶」都換上有著春遊氛圍的「寶可夢杯身」。（圖／記者林育綾攝）

為吸引更多年輕族群，4月30日起至5月13日再推出「香草奶蓋」，融合香草籽，提升茶香層次感，清爽不膩口、口感柔滑。活動期間購買純茶、奶茶系列冰飲，全品項加10元即可升級。

7-ELEVEN 在全台1800家門市獨家設置「OPEN PLAZA」專區，持續開發不同類型周邊商品，更擴大授權經營範圍，在台北、高雄兩地推出2間「寶可夢主題店」，販售多款限定周邊。

即日起於全台超過400間限定門市更換全新Pokémon MEZASTAR機台，不僅可使用電子支付、支援雙人對戰與共玩模式，4月30日也率先推出獨家卡匣贈送活動，當天早上9點起至全台門市消費滿200元，即贈送一張7-ELEVEN限定特別MEZASTAR卡匣，數量有限送完為止，預計帶動入店消費人潮逾4成。

●全家X馬來貘LAIMO聯名

▲全家與人氣插畫角色馬來貘LAIMO合作，推出聯名新品。（圖／業者提供）

全家與人氣插畫角色「馬來貘LAIMO」再度合作，推出聯名新品，包括「貘抖明星巧克力巧酥牛奶雪糕」以馬來貘黑白外觀為靈感，上層融合巧酥碎粒與濃厚巧克力冰淇淋，下層則為香濃牛奶雪糕，一支雪糕雙重享受，售價49元；另一款「不含貘芝麻牛奶」則以芝麻堅果香氣搭配滑順牛奶，售價38元。

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