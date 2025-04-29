7-11開賣「香菜多力多滋、榴槤洋芋片」　網瘋搶：跑3家才買到

▲7-ELEVEN近來上架「香菜口味多力多滋」、「榴槤口味樂事洋芋片」成為話題。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

超商零食又有獵奇新口味！7-ELEVEN近來悄悄上架「香菜口味多力多滋」、「榴槤口味樂事洋芋片」引發網友關注，不少人已經搶著嚐鮮表示「香菜意外好吃」、「跑3家才買到」，但也有不敢吃香菜、榴槤的人驚呼「有點害怕」、「先pass」。

7-ELEVEN開賣「香菜口味多力多滋」、「榴槤口味樂事洋芋片」，上架短短幾天，還沒宣傳就引發網友好奇，兩款零食各有擁護者。

不少「香菜派」表示，這款多力多滋「香菜味真的很重」、「意外好吃欸，有點鹹就是了，沒辦法一次吃完整包」、「香菜好缺貨⋯跑了3間才買到」、「香菜控已購買」。

「榴槤派」也紛紛說，「榴槤好像蠻讚的感覺，我可以去買來吃看看」、「兩包都買了」、「好像不是每間都有，不一定買得到」。但也有不敢吃香菜、榴槤的網友看到產品時驚呼「越來越誇張了」、「根本邪教」、「不敢嘗試」、「打嗝都是味道」、「香菜還行，榴槤直接pass」。

▲7-ELEVEN「涼夏蔬果季」將推出多款蔬果風味零食、飲料、冰品等。（圖／記者林育綾攝）

兩款新品皆為售價50元，此外7-11即將於4月30日至5月27日推出「涼夏蔬果季」，上架多款蔬果風味的零食、飲料、冰品。

除了「香菜口味多力多滋」、「榴槤口味樂事洋芋片」，還有「卡滋芋頭番薯雙色脆片」、「乖乖玉米脆條蘋果牛奶風味」等新品，在活動期間祭出「任選2件8折、3件77折」優惠。

▼7-11兩款洋芋片，在「涼夏蔬果季」期間還有優惠。（圖／取自「7-ELEVEN」臉書）

★全家「狠飽系列」新品

體貼消費者省荷包，全家「狠飽系列」睽違20年回歸，主打1.5倍大份量，5月起推出多款重量級鮮食新品。

包括市場首見的「兩粒飯糰」，讓早餐有更飽足的選擇，三角飯糰一顆不夠，就來兩顆，提供雙倍米飯、鮪魚與培根雞蛋沙拉，雙重享受一次滿足，售價55元，搭配指定飲料享69元餐促優惠，銅板價就能吃超飽。

▲全家「狠飽系列」優惠期間88折，還可搶「買1送1」券。（圖／業者提供）

還有便利商店史上最大的「巨泡芙」，以圓潤外皮搭配爆漿內餡，與手掌一樣大的尺寸，售價45元。

主食方面也有一餐抵兩餐的「整條培根香辣蒜炒義大利麵」、「粗飽系雞排蛋炒飯」、「鋪天蓋地蒸蛋飯」等，份量驚人，享受豐富肉香，實現粗飽自由。

4月30日至5月13日期間，會員除了有88折優惠，在全家APP的「優惠趣」也推出會員搶券「買1送1」。