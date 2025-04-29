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7-11新品琥珀奶茶「買2送2」！寶可夢限定杯身　加10元多奶蓋

▲▼7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品，「CITY TEA現萃茶」也都換上寶可夢杯身。（圖／業者提供）

▲7-11「CITY TEA現萃茶」新品「琥珀小葉奶茶」，推出門市優惠「買2送2」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接430國際珍奶日，7-ELEVEN今（29日）起至5月2日，CITY TEA現萃茶新品「琥珀小葉奶茶」推出門市優惠「買2送2」，還可客製化加價加珍珠、加奶蓋，而4月30日起現萃茶也將換上寶可夢限定杯身，皮卡丘、妙蛙種子、傑尼龜躍上包裝，粉絲可把握機會喝一波。

7-11近日將自有品牌「不可思議茶BAR」，延續熱銷商品複製到「CITY TEA現萃茶」，推出升級版新品，包括「梔子花青茶」為清香型四季春，上揚花香、清香甘韻；「琥珀小葉紅茶」使用小葉與金萱茶葉，帶來熟果甜香、回甘順口，原價皆為45元。

為迎接4月30日國際珍奶日，7-ELEVEN 串聯線上線下推出優惠，門市自4月29日至5月2日，祭出「CITY TEA現萃茶」琥珀小葉奶茶「買2送2」，還能加價15元多珍珠，加10元多奶蓋。

▲▼7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品。（圖／業者提供）

此外，7-ELEVEN 再度聯名寶可夢，推出「寶可夢的春日野餐計畫」近10款美食，鮮食及烘焙商品有麻醬涼麵、海鮮炊飯飯糰、巧克力牛奶棒、歐姆蛋包飯等，4月30日起限量開賣。

根據商品屬性、色調，由不同的寶可夢躍上包裝，包含皮卡丘、妙蛙種子、傑尼龜、小火龍、耿鬼、胖丁、百變怪等最初的寶可夢。

▲▼7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品，包括限定包裝的「香檳葡萄霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品，包括限定包裝的「香檳葡萄霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN再度聯名「寶可夢」推出近10款新品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN聯名「寶可夢」推出近10款新品，還有限定包裝「仙人掌思樂冰」。（圖／業者提供）

雪淋霜霜淇淋新推「香檳葡萄」口味，搭配「胖丁紙套」的餅杯。新品開賣期間，凡購買任一指定口味的紙杯霜淇淋，就加贈寶可夢杯套貼紙，包含耿鬼、百變怪、呆呆獸等多種款式，預估成為拍照打卡神器。

思樂冰與澎湖縣府合作推出獨家限定「仙人掌風味思樂冰」，使用澎湖在地仙人掌汁，加入紅龍果、藍莓果汁調和出的獨特風味，搭配上「百變怪」的粉紫色杯身，品嚐到酸甜清涼滋味。

★全家

全家與人氣插畫角色「馬來貘LAIMO」再度合作，推出聯名新品，包括「貘抖明星巧克力巧酥牛奶雪糕」、「不含貘芝麻牛奶」。

▲全家與人氣插畫角色馬來貘LAIMO合作，推出聯名新品。（圖／業者提供）

此外，全家即日起至4月30日，推出哈遜堡熱狗系列限時「買1送1」，包括：原味爆汁熱狗、雞肉熱狗系列（維也納雞肉、香辣雞肉、義式起司雞肉），原價皆為35元/支，特價買1送1，指定門市還有無豬肉販售，無豬肉友善，適合各族群安心選購。

▲全家熱狗優惠。（圖／業者提供）

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