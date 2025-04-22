7-11「icash Pay繳稅」每筆回饋2%　集點再抽iPhone16

▲7-11在報稅季啟動「陪省團」計畫，使用icash Pay繳稅還有多重回饋。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接年度報稅季，7-ELEVEN 攜手「icash Pay」推出4大繳稅回饋，除了可用OPENPOINT點數折抵稅金，即日起至5月31日使用icash Pay繳稅更可享「每筆2%回饋」，再抽稅金等值OPENPOINT點數（1點=1元折抵金），新戶及指定銀行再加碼2%回饋和100點。此外在門市繳帳單集點，還能抽iPhone 16 Pro（256G）。

7-ELEVEN開放「OPENPOINT 點數折抵代收」服務，平時消費累積的點數，可直接當作現金折抵「綜所稅」、「房屋稅」報稅金額，1點抵1元，降低繳稅壓力。

▲7-ELEVEN開放「OPENPOINT 點數折抵代收」服務。（圖／業者提供）

此外今年攜手icash Pay， 即日起至5月31日推出報稅季4大回饋，包括「筆筆回饋2%」、「繳稅抽OPENPOINT點數30萬點」、「新戶加碼優惠2%」及「指定銀行加碼」，讓繳稅省更大。

7-11 同步於5月14日至6月24日，推出「帳單繳費集點GO」活動，只要在門市繳納任一帳單，出示OPENPOINT會員條碼或報會員電話，任一筆帳單贈1點，繳三筆再加贈1點，繳房屋稅再加贈4點。只要蒐集滿額點數，有機會抽到「iPhone 16 Pro(256G)」，還能免費兌換「ibon行動電源租借1小時」、「ibon eSIM酷遊卡全品項5折」等實用好禮。

●icash Pay 報稅4大回饋：

時間：即日起至2025年5月31日

1.筆筆2%回饋

活動期間內，icash Pay用戶當月一般消費累積滿3000元，同月透過icash Pay線上繳納「綜所稅、房屋稅、牌照稅」，即享每筆2%「OPENPOINT點數」回饋，每戶每月上限100點。

2.新戶加碼2%優惠

icash Pay當月新戶繳稅，再加贈享2%「OPENPOINT點數」，每戶回饋上限50點。

3.繳稅抽點數

icash Pay APP線上繳納牌照稅、綜合所得稅、房屋稅，實際支付單筆滿3000元以上，可參加抽獎活動，最高有機會獲得「30萬點OPENPOINT」，每戶限1次中獎機會。

獎項包括：1000名幸運兒，可獲得100點OPENPOINT點數。1名幸運兒可獲得實際支付繳稅金額等值OPENPOINT點數(最高上限30萬點)。

4.銀行加碼回饋

icash Pay連結「第一銀行帳戶」直扣線上繳納綜所稅，單筆滿3000元，贈100點OPENPOINT。每戶回饋上限100點，活動總回饋上限10萬點。

●icash Pay 繳稅教學

方式一：icash Pay APP 操作

1.開啟 icash Pay APP，點選「繳費稅」。

2.選擇掃碼繳費，掃描帳單上的 QRcode進行。

3.輸入納稅義務人身分證字號。

4.輸入繳納金額、選擇支付工具。

5.確認支付金額後，輸入安全密碼完成繳納。

方式二：財政部手機版報稅系統

直接於支付頁選擇「icash Pay」為支付工具，即可完成繳稅。

★全家鮮食＋茶飲優惠

▲全家即日起推出「鮮食搭購Let’s Tea省10元餐促優惠」。（圖／業者提供）



迎戰報稅季，全家推出鮮食主餐搭茶飲優惠，旗下品牌「Let’s Tea」以新技術推出2款無糖原茶，包括「四季春青茶」與「阿里山高冷烏龍」，即日起只要買指定鮮食主食，搭購手搖飲就「省10元」。4月29日前購買任兩杯Let’s Tea飲品，還可獲贈限量保冷袋。

★全聯、家樂福便當優惠

▲全聯美味堂便當推出新口味「醬香燒肉」，加15元就有飲料。（圖／業者提供）

全聯美味堂熱便當推出新口味「醬香燒肉」，原價109元，5月31日前特價99元，首波限定在北高雄以北的72家門市販售，每周限量1萬個。

即日起至5月1日，購買全系列美味堂熱便當任一件，加15元就有飲料，可選茶裏王600ml（白毫烏龍、台式綠茶、日式無糖綠茶、青心烏龍茶無糖）任1瓶。

▲家樂福「熟好味Ｘ職人手作便當」每份88元。（圖／業者提供）

家樂福推出一系列熟食便當優惠，即日起至4月29日「熟好味Ｘ職人手作便當」口味包括：夏威夷烤棒腿、香烤蒲燒鯛腹、炸紅糟三層肉豬排、炸棒腿、古早味排骨，每份88元，再贈檸檬風味水一瓶。

新品「酥炸日式燒肉便當」也同步登場，售價88元，有佔滿便當2分之1空間的燒肉，搭配動物福利非籠飼雞蛋、當季新鮮蔬菜。

5月31日前，在家樂福購買任一款熟好味便當，加價15元即可選購茶裏王日式綠茶無糖、白毫烏龍茶、台式綠茶600毫升1瓶。