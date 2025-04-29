台中男持刀追砍救護車！駕駛狂倒車急喊：你幹嘛　驚悚畫面曝

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區一處民宅今日凌晨傳出驚悚案件，住在友人家的40多歲男子情緒不穩，友人撥打119求助，男子卻突然掏刀出現，一度對朋友揮舞，又狂奔向救護車，嚇得救護人員嚇喊「你幹嘛？」趕緊離去。2名救護人員說，男子還一路跟到駐地，只好把救護車開到派出所，還好一直待在車裡才沒受傷，足見救護人員工作環境隨時會出現危險，風險相當高。

▲台中一名男子情緒不穩，竟然持刀恐嚇救護人員。（圖／記者許權毅翻攝）



執行勤務的2名救護員分別是林英華、鄭文仁，資歷分別20年、6年，從來沒遇過如此離譜案件，竟然有患者要朝來救援的救護人員揮砍刀械。好險2人機警，立刻察覺有異狀，保護自身安全，才沒釀嚴重傷害。

第五警分局說，員警到場後，發現男子手持水果刀，當場喝令制止後，安撫男子情緒，現場查扣2把刀械，針對男子對緊急醫療救護人員持刀追趕行為，依恐嚇及違反醫療法移送台中地檢署偵辦。

▲警方查扣2把水果刀。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市消防局說明，今日3時17分接獲轉報，派遣東山分隊出動救護車1輛、由隊員林英華、鄭文仁前往救護。3時21分到達現場，3時25分救護人員回報，看見男子拿刀揮舞，看見救護車到達，隨即持刀追逐救護車揮砍，救護人員見狀未下車，隨即將車輛後退駛離現場，未受傷。

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沒想到，救護車行至環中東路停等紅燈約30秒後，男子騎機車持刀追逐救護車，並拍打救護車，因男子持續騎車尾隨追逐，隨即將車輛開至東山派出所報案，3時56分返隊待命後檢視救護車並無受損。3時56分員警再次通知，派遣東山分隊出動，消防車1輛、救護車1輛，消防人員6名，由東山分隊小隊長張健峰帶隊前往，到場後救護人員於屋外安全處待命，由員警1名於救護車後座戒護傷病患，將傷病患送往慈濟醫院診治。