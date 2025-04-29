出席連胡會20週年座談會　馬英九要賴清德：放下台獨建國幻想

▲前總統馬英九。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「和平之旅二十周年的回顧與前瞻紀念座談會」今（29日）下午於政大公企中心舉辦，不過前副總統連戰本人並未出席，由兒子、國民黨副主席連勝文代為出席。前總統馬英九致詞時喊話總統賴清德，應以天下蒼生為念，不要追求「既無前景，也無外援，毫不可行，更無必要」的台獨建國幻想。

馬英九表示，2005年，時任中國國民黨主席的連戰先生率團訪問中國大陸，是國共兩黨領導人自1945年之後的首次會晤，更是1949年國共內戰爆發兩岸隔海分治後，雙方第一次高層接觸的「破冰之旅」，也是「和平之旅」。連戰主席與大陸領導人胡錦濤之間達成了五點共識，發佈了「兩岸和平發展共同願景」，開啟了兩岸之間的和平對話的新時代，並促進了兩岸人民密切交流。

馬英九指出，這些重要背景與基礎之上，在他當選了中華民國總統後，遵循連主席兩岸和平發展的既定方針，推動各項合作交流。雙方簽訂了23項協議，涵蓋人民生活各個層面，進而在「九二共識」的基礎上，於2015年和習近平在新加坡舉行史無前例的兩岸領導人會面。

馬英九認為，從連戰主席的「和平之旅」到兩岸領導人會晤的「馬習會」，見證了兩岸關係完全可以用和平方式穩健發展的可能性，不需要訴諸戰爭。話鋒一轉，他痛批，從蔡英文前總統繼任後，兩岸關係開始進入低迷狀態，再加上新冠肺炎疫情的干擾，有長達三年多的時間，兩岸交流幾乎中斷，而包括武漢學生「小明」返台等議題，蔡英文政府處置不當，造成兩岸人民敵意上升，雙方情勢更加緊張。

馬英九進一步砲轟現任的賴清德總統，就任至今即將滿一年，不但沒有提出任何改善兩岸關係明確可行的政策，反而發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」等完全背道而馳的說法，明顯違反中華民國憲法的兩岸定位與雙方既有和平發展的共識，更令人瞠目結舌。

最後，馬英九又再次呼籲賴清德總統，期盼賴清德能以天下蒼生為念，不要追求「既無前景，也無外援，毫不可行，更無必要」的台獨建國幻想，改為腳踏實地，努力耕耘，從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域和平穩定，讓兩岸人民世世代代都能生活在和平、友善、互助、合作、與繁榮的環境中。