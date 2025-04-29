遭檢舉涉入礦稅敲詐　傅崐萁轟民進黨政府：為了大罷免潑髒水

記者崔至雲／台北報導

據週刊報導，調查局北機站日前收到一封告發國民黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚等人的檢舉信，指控花蓮縣政府涉藉調高礦稅，敲詐福安礦業公司。對此，傅崐萁今（29日）駁斥，徵收的稅款全部進公庫，民進黨為了大罷免潑髒水，企圖複製基隆模式，在花蓮推動大罷免。

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



傅崐萁指出，今天賴清德政府再次最惡劣示範給全國國人看，用政治司法手段搭配固有傳聲系統，來對在野黨立委來潑糞。花蓮礦石稅的事情，是否有涉及任何不法，請所有檢調單位儘管來查，大家看到賴清德的檢調司法，透過固定媒體放話礦石税徵收不法。

傅崐萁說明，礦稅案是花蓮縣議會自行提案並審議通過，其中還包括民進黨籍議員，提案通過後送行政院由財政部、經濟部、內政部與專家學者及石礦業者開會通過後送行政院核備，一切依法辦理並實施，所有業者都依法繳稅，徵收的稅款全部進公庫，用來照顧老人、學童及弱勢，及基礎建設這些都是公開資料，沒有半毛錢流入私人口袋，並經過政風及監察院調查無誤。

傅崐萁直言，民進黨曾在基隆以抹黑手段對付市長謝國樑，如今又想在花蓮如法炮製，他質疑民進黨側翼故意在早晨放話，製造時間差，讓花蓮地方官員還在趕路途中，民進黨的攻擊已鋪天蓋地，怒批這種粗糙技倆欺騙不了花蓮縣民，民進黨低估了地方人民的智慧。

傅崐萁重申，自己從政以來一向奉公守法，對於守護縣產、捍衛公務同仁，絕不退讓。民進黨意圖將依法行政的行為抹黑成違法圖利，完全背離事實，呼籲社會各界看清民進黨打壓異己、操控司法的真面目。