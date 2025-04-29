卓榮泰：漲電價引發物價波動　壓力比發1萬元大

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，總額達4100億；其中，包含1000億的挹注台電補貼，引發在野黨質疑，國民黨更認為應全民發1萬。對此，卓榮泰今（29日）表示，漲電價所造成的物價循環波動帶給整個社會的壓力，比拿1萬元在口袋，壓力還要大。

針對4100億的特別預算，鍾佳濱今質詢時問到，當中哪些是支持產業的？行政院長卓榮泰說，產業支持跟安定就業編了930億，還有挹注台電1000億也是產業界迫切需要的，不要再調漲電價，受電價關稅雙重衝擊，這也是產業界需要的。

至於在野黨認為拿1000億給台電不如每個人1萬元發一發？卓榮泰說，如果台電的經營財政沒辦法健全，未來電價審議委員會調漲的話，或許是7月、10月，循環造成的物價波動帶給整個社會的壓力，比拿1萬元在口袋，壓力還要大。

鍾佳濱表示，簡單講，拿了1萬元但電價漲了，或許沒漲那麼多，但是萬物皆漲，額外支付的生活開銷遠超過1萬元，是不是這樣？卓榮泰說，「一定是的」，鍾則要行政院應該好好就這一點，好好向民眾說明。

卓榮泰強調，有請主計總處核算過，將電價調漲多少比率，會造成物價波動，如何回算到民眾身上的壓力、負擔。