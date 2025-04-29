廖偉翔提普發現金刺激消費　卓榮泰：在承平時代可考慮

▲行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

為因應美國關稅衝擊，行政院會日前通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。國民黨立委廖偉翔今（29日）質詢時建議，可透過普發現金方式刺激消費。行政院長卓榮泰表示，在承平時代，普發現金也許是一個考量方式，但面對國際上大的經貿情勢改變，必須用舉國力量，做整體開發與建設。

卓榮泰29日赴立法院進行施政方針及施政報告並備詢。廖偉翔質詢時提到，我國經濟命脈分三部分，分別為貿易、投資、消費，現在貿易遇到很大的衝擊，而外國到台灣投資在2022年到2023年也衰退非常多，約10多%至20%，所以是不是可以透過在野倡議的普發現金的方式，刺激消費？

卓榮泰回應，普發現金在台灣過去有用過，他認為在一個比較承平的時代，沒有因應國際很大巨變時，用普發現金也許是一個考量的方式；但今天是面對國際大的經貿情勢改變，政府必須用舉國力量做整體國家整體的開發建設，對弱勢、產業全力協助，這樣才能達到目的。

廖偉翔表示，希望卓榮泰能再好好思考，普發現金是擴大內需與消費，能刺激經濟或減緩經濟衰退的好方法，也能直接普惠到全民。

此外，廖偉翔詢問，台灣是否有辦法加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以應對美國關稅戰？卓榮泰說明，台灣國際地位特殊，爭取加入CPTPP是好方向，最難的是要所有會員國一致性同意，這比較困難，而台灣願意盡自己的義務，產業界也希望台灣能全球布局，更努力去跟國際說「台灣+1」。