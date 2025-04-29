藍白轟撥補台電千億　綠曝原因：為何藍白從支持改成反對呢？

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

政院提出特別條例草案來因應關稅，其中撥補台電1千億部分引發在野黨質疑。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（29日）受訪時表示，國民黨跟民眾黨過去一再要求不要調漲電價，為的就是顧民生、抑制通膨，現在政府也做出努力，4100億特別預算，不只針對美國關稅衝擊，對國家長程經濟、國土安全都是all in one的設計，為何藍白委員改成反對立場呢？

吳思瑤表示，台電是國家的台電、不是民進黨的台電，能夠提供穩定供電、強化台灣電網韌性都是社會期待，賴總統跟卓院長積極走訪各地基層、跟產業交換意見，確實收攏各界業界的意見，大家支持也期待可以透過台電預算的撥補，進而不要調漲電價。

吳思瑤也質疑，國民黨跟民眾黨過去一再要求不要調漲電價，為的就是顧民生、抑制通膨，現在政府為了避免民生波動努力在做，為何藍白委員改成反對呢？針對特別條例跟預算，如果有全面了解行政院編列方向，都能清楚掌握，特別條例因應短期關稅衝擊，更是籌備已久，善用歲計賸餘讓全民共享經濟紅利。

對於4100億特別預算，吳思瑤強調，這不是只針對美國關稅衝擊，對國家長程經濟、國土安全都是all in one的設計，希望顧民生就穩定物價，用一千億撥補台電，這是產業心聲更是人民期待，請藍白委員理性對話後全力支持。

至於在野黨轟能源政策錯誤，吳思瑤再次強調，台電是國家的台電、不是民進黨的台電，這一年多來只要提到台電政策作為，藍白委員膝反射就是能源政策跟核能，把台電電網韌性跟恢復核電打上等號，一碼歸一碼，因應國際原物料調漲跟戰爭影響，世界各國都電價調整、反映成本，是全球狀況，不是台灣單一能源政策問題。

吳思瑤指出，希望藍白委員掌握國際全球化趨勢，不要一提到台電相關議題，就輕易跟恢復核能畫上等號，這樣錯假前提式的設想，無助於很多能源議題的討論。