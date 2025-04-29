中製啤酒、鋼品擬開徵反傾銷稅　鍾佳濱籲1個月完成調查

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

經濟部28日召開貿易救濟審議會，認定中製啤酒及熱軋、扁軋鋼品等，對國內產業造成實質損害，請財政部進行傾銷調查，決定是否課徵臨時反傾銷稅。對此，民進黨立委鍾佳濱今（29日）在立院質詢時，呼籲1個月內完成調查，財政部長莊翠雲允諾，會盡快完成調查，評估是否課徵臨時反傾銷稅。

鍾佳濱質詢時問到，中國鋼品跟啤酒傾銷，經濟部已經判定是產業損害，接下來交給財政部最慢70天內要判斷有無傾銷。過去財政部對中國啤酒違規來台灣進行不實宣傳，已經有處置，院長能否不只是財政部，如果經濟部的損害確定，反傾銷的部分在一個月內做出懲處決議？

對此，財政部長莊翠雲說，會盡快來做，且不管是對啤酒、鋼品，都會盡快調查完後送關稅審議委員會決定，是否要課徵臨時的反傾銷稅。院長卓榮泰則說，反傾銷的調查會進快完成。

針對4100億的特別預算，鍾佳濱詢問，當中哪些是支持產業的？卓榮泰說，產業支持跟安定就業編了930億，還有挹注台電1000億也是產業界迫切需要的，不要再調漲電價、電價關稅雙重衝擊，這也是產業界需要的。

至於在野黨認為拿1000億給台電不如每個人1萬發一發？卓榮泰說，如果台電的經營財政沒辦法健全，未來電價審議委員會調漲的話，或許是7月、10月，循環造成的物價波動帶給整個社會的壓力，比拿1萬元在口袋，壓力還要大。

鍾佳濱表示，簡單講，拿了1萬元但電價漲了，或許沒漲那麼多，但是萬物皆漲，額外支付的生活開銷遠超過1萬元，是不是這樣？卓榮泰說，「一定是的」，鍾則籲請行政院應好好就這一點好好向民眾說明。

卓榮泰強調，有請主計總處核算過，將電價調漲多少比率，會造成物價波動，如何回算到民眾身上的壓力、負擔。