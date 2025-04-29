背房車貸+小孩開銷！他午餐「扣打100塊」苦求助　大票推1吃法

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

物價節節高升，連外食族都快撐不住。一名網友表示，自己薪水有限，還要負擔房貸、車貸、小孩生活費，扣一扣之後，每天午餐費只剩100元可用。原本常吃的鐵路便當也從75元漲到80元，一個吃不飽，兩個又不夠錢買，納悶到底午餐怎麼可以在100塊內解決，貼文引發討論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦「現在午餐費只有一百元可以吃什麼？」文中說自己薪水有限，要繳房、車貸、小孩生活費，算一算每天午餐餐費大約只能花100元，「之前可以吃鐵路便當75一個，最近漲到80了，一個真吃不飽，但是也不夠錢吃第二個，乾麵一碗也要80。」原PO最後忍不住求問，「除了開會吃免錢便當喝免費飲料，大家有沒有建議午餐100元要怎樣規劃？」

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貼文引發討論，「三菜一肉，100一定有」、「三顆饅頭+小杯豆漿」、「100元選擇真不多，因為我不喜歡便利商店食物」、「麵攤陽春麵+蛋+燙青菜」、「小麵館，2小菜（菜／豆類）+湯，解決」、「很多吧？買個八十元便當 加兩個茶葉蛋。」其中，不少人都推薦一種吃法，「速食店兩份1+1」、「速食店1+1，麥香雞可以選多加生菜」、「兩個速食店1+1。」

值得注意的是，原PO文中提到自己最近有點瘦下來，「BMI剩下45」，意外造成話題，「45你還是喝水就好」、「是不是打錯啊？這有點高」、「可能要先控制體重」、「吃點飯糰果腹就好」、「BMI45買一個沙拉加兩個茶葉蛋就好了，這樣100有找。」