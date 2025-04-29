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路透：美伊核談判繼續前　伊朗尋求拉攏英、法、德

▲美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／路透、達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

伊朗在上周於阿曼與美國重啟核談判後，提議若要持續對話，應該先於5月2日與英國、法國、德國代表在羅馬會面。此舉被解讀為伊朗試圖在聯合國可能恢復對其制裁前，尋求拉攏歐洲國家，並設法為後續談判鋪路。

路透社報導，4名外交官透露，伊朗希望在與美國討論的同時，也與俄羅斯及中國磋商，然後再與歐洲3國（E3）會面。阿曼官員指出，美伊新一輪會談可能於5月3日在歐洲某地舉行，但地點與細節仍在安排中；美國國務院一名高層官員則表示，目前雙方尚未達成確切協議，對於具體時間表持謹慎態度。

2名歐洲外交官及一名西方外交人士進一步指出，伊朗已於26日正式提議在羅馬會晤E3代表；若行程安排無法成行，伊朗也表達希望歐洲代表團直接赴德黑蘭磋商。不過歐方普遍傾向等待美伊對話取得具體進展後再與伊朗接觸，並已明確排除前往德黑蘭的可能性。

一名伊朗官員向路透社證實，德黑蘭方面確實向英、法、德提出會談建議，目前仍在等待回覆；他表示，若能先與E3達成共識，將有助於之後與美方協商，這對整體談判進程極為關鍵。伊方認為，歐洲的立場將在未來數周內扮演重要角色，特別是針對聯合國是否恢復制裁的決策。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）在受訪時指出，伊朗隨時準備好前往歐洲與E3對話，「球現在在歐洲這邊」；他強調，伊朗期待建設性回應，並已展現出充分誠意與靈活態度。自去年9月以來，伊朗與歐洲三國就核活動及解除制裁問題已多次進行技術性磋商，但進展有限。

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