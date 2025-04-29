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向日本招手！美擬開放盟國造軍民兩用船　扳回對中劣勢

▲美國海軍部長向日本提議協助軍民兩用船隻建造。（圖為美海軍伯克級驅逐艦III型盧卡斯號（Jack H. Lucas ,DDG-125）／美國海軍）

▲美國海軍部長向日本提議協助軍民兩用船隻建造。（圖為美海軍伯克級驅逐艦III型盧卡斯號（Jack H. Lucas ,DDG-125）／美國海軍）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普力排眾議，任命毫無海軍經驗的億萬富豪、競選大金主費蘭（John Phelan）擔任美國海軍部長。毫無軍事背景的費蘭提出的「創新策略」，傳獲川普首肯，美國政府如今擬放寬傳統限制，鼓勵日本企業投資美國西海岸造船業，並由日本協助製造美國軍民兩用船隻。

綜合報導，面對中國如「下餃子」般大量建造艦艇的態勢，美國海軍坦言造艦能力已遠遠落後。美國海軍先前的「中美海軍戰力比一比」報告指出，中國造船廠年產能高達2320萬噸，美國則不到10萬噸，差距高達232倍。美國智庫也從2023年起屢次警告，中國透過軍民合一的造船模式，更加擴大海軍優勢，美國如今也開始言是使否允許盟國協助建照軍民兩用船艦。

費蘭28日訪問日本期間，向防衛大臣中谷元提出具體建議，希望日本協助建造美國軍民兩用船舶，並鼓勵日本企業將獲利與資金投資到美國西海岸造船業。《日本經濟新聞》報導指出，川普相當中意這個「創新方法」，費蘭並計畫會晤日本企業代表考察造船廠。

目前，美國《瓊斯法案》（Jones Act）及《伯恩斯・托爾弗森修正案》（The Byrnes-Tollefson Amendment）對造船產業設有限制，為保護本土造船業，限制軍艦與沿海商船必須在美國建造。然而，美國造船業卻因技術工人短缺、工會過於頑固，產能不足及掠奪性承包制度，使造船業長期陷入「永無止境的危機處理狀態」，難以應對中國日益強大的造艦能力。

為突破困境，美國國會今年3月初提出《海軍準備狀態保障法》，開放盟國如日本、韓國協助建造美國海軍艦艇，條件是造價須低於美國，且不得涉及中資。若能順利推行，預期將有助於強化美國造艦實力，配合美軍艦艇本身的品質優勢，有望削弱中國海軍在數量上的領先地位。

不過《日本經濟新聞》分析指出，日本造船廠至2028年前排程幾已滿載，缺乏擴產空間，加上美國缺工、高工資及不同企業文化等挑戰，恐怕短期內難以迅速增產。部分專家認為，若涉及安全保障與區域政治議題，日本政府仍可能以政策性投資方式參與，但成效有待進一步觀察。

根據希臘海運公司Intermodal統計，截至今年3月底，全球新船訂單中，中國占62.42％，韓國占21.39％，日本占8.83％。在現實壓力下，美國透過盟國支援重振造艦實力，已成為對抗中國海上優勢的重要布局。

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