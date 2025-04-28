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快訊／南韓大邱山林大火　火勢擴散「燒向民宅」！市區瀰漫濃煙

▲▼南韓大邱28日下午發生山林大火，火勢延燒至北區助也洞的民宅。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓大邱28日下午發生山林大火，火勢延燒至北區助也洞的民宅。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

位於韓國東南部的大邱今（28）日下午發生山林大火！受到強勁風勢、加上氣候乾燥等影響，火勢從深山一路向市區民宅擴散，當局立刻發送手機警報簡訊，要求將民眾疏散至鄰近國小避難，同時緊急派出19架直升機前往滅火，至於京釜高速公路雙向車道則暫時封閉。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓大邱廣域市北區魯谷洞函芝山28日下午2時1分（台灣時間下午1時1分）發生山林大火，火災現場平均風速為每秒3公尺、最大瞬間風速達每秒11公尺，在強勁風勢吹拂下，火勢一路向外擴散，並且直逼北區助也洞的民宅附近，該地到起火點之間的直線距離為2公里。

隨著山林大火延燒，山林廳於3時10分發布第一階段警報後，於下午3時50分將警報層級提升至第二階段，大火引起的濃煙瀰漫至魯谷洞、助也洞，甚至大邱市市中心內到處都可以見到大量煙霧，就連遠在6到7公里外的中區東仁洞都有民眾目擊到山林大火引起的濃煙。而京釜高速公路北大邱交流道雙向車道暫時封閉。

大邱市北區區廳向民眾發送災難簡訊，要求居民和登山客疏散至安全處避難，包括東邊中學、八達小學、梅川小學等，疏散災民達1200人，火勢也從函芝山往民宅所在的助也洞燃燒，山林大火燃燒影響面積達27.7公頃。對此，消防當局出動19架直升機、38輛消防車、160名人力前往現場滅火。

目前尚未傳出人員傷亡。
 

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