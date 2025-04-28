金與正年幼兒女疑曝光！女兒「長髮清秀」牽弟弟　她講笑話逗金正恩

▲北韓最高領導人金正恩25日帶著女兒金主愛出席新型驅逐艦「崔賢號」下水典禮。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩日前帶著女兒金主愛，前往位於首都平壤近郊的南浦造船廠，出席排水量5000噸（最大噸位）的新型多功能驅逐艦「崔賢號」下水典禮。事後，北韓官媒也在電視台播放紀錄片，許多高官牽著子孫一起登場。此時，金正恩的胞妹金與正，身旁也站著2名孩童，疑似帶著年幼的子女同行。

根據韓媒《朝鮮日報》，北韓官媒「朝鮮中央電視台」於26日播映長達1小時7分鐘的紀錄片，從影片畫面中可以看到，金正恩搭乘專用綠皮列車前往南浦造船廠，朝鮮勞動黨軍需工業書記趙春龍還走進金正恩、金主愛所在的車廂，彙報下水典禮的準備進度，而金正恩則是簡短問候，「用好了嗎？」並和金主愛走出火車外。

▼2名孩童站在金與正身旁，疑似是金與正的一對子女。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲金正恩的心腹趙甬元並未遭到整肅。（圖／朝中社）

北韓官媒還拍到，朝鮮勞動黨經濟書記金德訓（前內閣總理）等主要黨政高層和官員們走下列車的畫面，他們牽著年幼的孫兒一同前往典禮現場，而金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正的身旁，同樣也站著臉龐稚嫩的女童和男童，兩人被認為是金與正此前尚未對外曝光的子女，他們的身高已經到達金與正的肩膀。

至於臉龐和打扮激似母親李雪主的金主愛，更是典禮一大亮點！金主愛穿上正裝出席，包括白色夾克、黑色長褲，和去年造訪朝鮮人民軍海軍司令部時的穿著一樣，靜靜守候在父親金正恩身旁，她還被鏡頭拍到跟著唱起朝鮮人民軍軍歌的畫面，而當金正恩在演說時提到美韓聯合軍演對北韓所造成的核武威脅時，更跟著點頭如搗蒜。

▲▼金主愛牽著父親金正恩的手，在耳邊說悄悄話。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

下水典禮結束後，金主愛跟著金正恩登上驅逐艦「崔賢號」，期間不僅勾著金正恩的手臂，甚至還在金正恩耳邊講悄悄話，而金正恩則是跟著大笑，類似的橋段在影片中長達數分鐘，最後父女倆搭乘俄羅斯總統普丁所致贈的俄國旗艦奢華轎車Aurus前往下一個地點。

另外，報導也提到超過2個多月未露面的金正恩心腹趙甬元，其身影終於在昨（27）日透過北韓官媒公開，他出席地方工業工廠產品說明會，和相關人士進行對話。據悉，先前趙甬元「失蹤」時，被外界懷疑是遭到整肅。