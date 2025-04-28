大阪萬博「黃金周」停車場空蕩蕩！　日前主播親揭原因

▲辛坊治郎po出大阪萬博停車場，在假日空空如也的畫面。（圖／翻攝X@JiroShinbo_tabi）

記者吳美依／綜合報導

日本「黃金周」連假26日登場，隨著民眾紛紛出遊，大阪萬博也湧現大量人潮，與此同時，專屬停車場卻是「空空如也」。對此，讀賣新聞前主播辛坊治郎，在多次參觀本屆萬博之後，提出了自己的看法。

辛坊治郎28日在X發文，「舞洲B停車場，在黃金周的假日卻是空蕩蕩的，真是少見。萬博協會最近透過電子報呼籲大家開車前來，轉乘園區接駁巴士，再從西側入口入場，但其實回程接駁車需要預約？（目前的情況是，有時沒預約也能搭）而且預約必須用LINE。對於沒用LINE的我來說，這是不是叫我別來了？」

在另一篇文章中，辛坊治郎直指，萬博停車場之所以空空如也，理由非常簡單，那就是因為停車費高得「像是在懲罰人」。

根據大阪萬博官方消息，私人車輛禁止進入園區，必須先停放在附近的專屬停車場，再轉乘接駁車入園。至於停車費，則根據繁忙程度浮動，停放一整天從5000日圓至7000日圓（約新台幣1131至1584元）不等，但搭乘接駁車往返，不需要額外付費。

此貼文一出，不少網友紛紛表示，萬博停車費實在太貴了，一看到最高7000日圓的價碼，立刻放棄參觀念頭。但也有一些人認為，其實CP值不低，「4人以上一起去的話，接駁車免費，這樣算起來不貴。」