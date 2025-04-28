南韓代理總統韓悳洙「準備請辭」！　傳計畫宣布參選總統

▲南韓代理總統兼國務總理韓悳洙。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統尹錫悅4月初遭到罷免下台後，南韓即將於6月3日實施總統大選，目前由國務總理韓悳洙代理總統職務，處於過渡階段。然而，有消息指出，韓悳洙正在摩拳擦掌，準備於5月初請辭宣布參選，其辦公室幕僚也跟著計畫請辭，準備加入競選團隊。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》，韓悳洙團隊核心關係人士今（28）日受訪時透露，韓悳洙即將於5月1日請辭國務總理（兼代理總統）、5月2日宣布參選總統，目前正在準備籌組競選團隊，以經濟、團結、安心為3大核心理念，呼籲能夠超脫黨派與理念，整合所有期盼國家發展和穩定的勢力。

國務總理室秘書室長孫榮澤目前已經遞出辭職信，將協助韓悳洙宣布出馬參選總統，不過目前辭職信仍未被總理辦公室受理。據悉，孫榮澤從2022年7月韓悳洙就職國務總理以來，便在總理室擔任民政室長，2023年12月起擔任秘書室長。

至於國務總理室溝通訊息秘書官金喆諱，也預計在近期內請辭。金喆諱過去在盧泰愚、金泳三、金大中、盧武鉉總統時期，曾在青瓦台演說秘書室任職，過去也曾協助擔綱幾任國務總理的演講稿，2022年9月起擔任溝通訊息秘書官。

報導指出，韓悳洙原本預計於4月30日請辭參選，然而卻剛好碰上美國海軍部長費倫（John Phelan）預計該天到訪南韓，屆時費倫將與南韓討論造船業與海洋安全合作，由於造船業合作會影響美國川普政府「對等關稅」的美韓談判結果，因此韓悳洙勢必得以代理總統身分接見費倫，目前正在討論接見的時間點。

▲國民力量第一輪黨內初選後留下的4名參選人，由左至右分別為金文洙、安哲秀、韓東勳、洪準杓。（圖／達志影像）

由於韓悳洙並未加入任何政黨，其計畫參選的消息，正影響著執政黨國民力量的黨內初選。在經歷第一輪初選後，安哲秀、韓東勳（前黨代表）、金文洙（前勞動雇用部長）、洪準杓（前大邱市長）於27日進入第二輪初選，預計將選出2名人選。

對於韓悳洙是否會瓜分保守派陣營選票、亦或整合保守派勢力擊敗共同民主黨的李在明，4人各懷鬼胎，期盼能夠整合韓悳洙的支持勢力。而韓悳洙在過渡政府時期發揮卓越的領導能力，也使部分保守派選民寄託希望，期盼能夠讓韓悳洙迎戰李在明。