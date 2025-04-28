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胖瘦竟從出生前就決定？日本研究：「低溫受精」的人更不易發胖！

▲▼議會選舉前，格陵蘭首府努克街頭。（圖／路透）

▲在寒冷環境下受精，其後代的肥胖風險大為降低。圖為格陵蘭首府努克街頭。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

人類是否偏肥胖體質，恐怕和出生以前的「受精」時期有關！日本東北大學研究團隊針對360名年輕族群進行研究，在氣溫較低時期受精出生者，因為體內消耗能量的「棕色脂肪組織」活性較高，進而降低造成肥胖的風險。

根據《日本放送協會》，日本東北大學副教授米代武司所帶領的研究團隊，針對360名18至29歲男性進行實驗，並從這些人的生日來推測出精卵結合的受精時期，進而調查受精時的氣溫和棕色脂肪組織的活性之間是否有所關聯。

結果發現，受精時間點位於10月底至隔年4月初等氣溫較低時期的人，他們身體內棕色脂肪組織的活性，比起受精時間點位於4月底至10月初等氣溫較高者，平均還要高出1.3倍。

據悉，人類肩膀或頸部周圍的棕色脂肪組織，在寒冷的環境下具有消耗能量後產生熱量的功能，其活性越高，則越能夠降低造成肥胖的風險。

研究團隊進一步使用其他方法，針對290名20到78歲的成年男女進行調查，並得出相似的實驗結果，同時發現內臟脂肪量約減少18%，證實造成肥胖的可能性確實有降低。

另外，研究團隊也研判，人類出生的時間點和棕色脂肪組織的活性，並無存在關聯性。

報導指出，從過去的老鼠實驗中可以得知，暴露在低溫環境下的雄鼠精子所生的後代，其棕色脂肪組織的活性會跟著提高；然而，在此次實驗中，卻首度證實人類受精時間點的氣溫高低，竟然也和棕色脂肪組織的活性存在關聯性。

對此，米代武司副教授透露，未來將近一步釐清相關機制，並以此研發出新的生活習慣疾病（即高血壓、心臟病、糖尿病等慢性成人病）的預防方法。

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