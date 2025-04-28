拉攏中間選民！李在明確定代表民主黨參選總統　隔天參謁朴正熙

▲代表共同民主黨參選南韓總統的李在明，28日參謁首爾顯忠院。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓前總統尹錫悅於4月遭到罷免下台，南韓即將於6月3日實施總統大選。在此之際，最大在野黨「共同民主黨」昨（27）日完成初選程序，由因參選而辭去黨代表的李在明勝出，獲得黨內將近9成的支持率。初選結束後，李在明前往首爾顯忠院，並參謁已逝的前總統李承晚、朴正熙，藉此拉攏保守派選民。

根據《韓民族新聞》，共同民主黨27日在京畿道高陽市完成最後一場大選巡迴競選，李在明、前慶尚南道知事金慶洙、前京畿道知事金東兗投入黨內初選，結果由李在明獲得89.77%的支持而勝出，大幅超越獲得3.36%的金慶洙和6.87%的金東兗，確定將代表共同民主黨參選總統。

在共同民主黨初選程序，李在明在權利黨員投票中獲得90.40%的支持，再針對一般國民所進行的民調結果（支持群眾、無黨派群眾）中也獲得89.21%的支持，顯示在黨內和民間都獲得極高聲量，在黨內初選所獲得的支持，遠遠超越過去曾界高人氣引起旋風的前總統金大中（77.53%）、盧武鉉（72.2%）。

報導分析，李在明之所以獲得如此高的支持，在於民眾殷切期盼經歷尹錫悅戒嚴後能夠達成政黨輪替，加上李在明過去擔任黨代表時將近3年的時間內，其影響力貫徹整個民主黨。

▲▼李在明在共同民主黨黨內初選中勝出，確定代表該黨參選總統。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》，李在明過去被歸類為進步政治色彩極為濃厚的候選人，更被認為是「親中友朝、反美反日」，然而自從決定投入選戰後，便對外宣稱自己是「中堅保守」，今（28）日前往位於首爾市銅雀區的首爾顯忠院（相當於我國忠烈祠）時，不僅參謁前總統金大中，更參謁備進步派視為保守獨裁的前總統李承晚、朴正熙。

報導分析，李在明參謁李承晚、朴正熙，反映出其欲超脫左右（南韓兩黨政治分為左右兩派，左派為代表進步派的共同民主黨、右派為代表保守勢力的國民力量）、實現國家團結的意志。

在結束黨內初選後的一場演說中，李在明便喊了「團結」（통합）一詞高達14次，顯示其不僅想要依靠傳統的支持群眾，更想要拉攏中立、甚至是保守派的選民。

據悉，在2022年的總統大選中，李在明以0.73%的差距敗給尹錫悅。如今在尹錫悅遭罷免下台後所實施的總統大選，李在明再度代表共同民主黨參選。