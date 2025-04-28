蘆竹區坑子五號橋整治工程　5／9開工總經費1530萬

▲蘆竹區坑子五號橋整治工程即將開工。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局27日指出，蘆竹區坑子里貓尾崎排水幹線坑子五號橋（2K+300~2K+594）整治工程」，預計於5月9日開工，總經費約1,530萬，工期為180日曆天，完工後該河段的防洪標準可提升至10年重現期距及25年不溢堤，有效減少水患之發生與周邊居民通行及生活安全。

水務局表示，因本區段上游位處山坡地野溪，地勢陡峭，加上長年水流沖刷，造成部分護岸基礎出現掏刷現象，護岸坡面產生裂縫，既有固床工也有基礎掏空等情形，影響河道整體穩定性及下游安全。

為改善現況並提升河道防災能力，水務局啟動整治工程，內容包括新建及修復護岸總長約186公尺、修復2座既有固床工，並增設3座集水井及1座封牆，透過結構補強與排水路系統完善，有效降低汛期致災風險，保障下游民眾生命財產安全。

另外，本次工程位處山區自然環境中，周邊生態資源豐富，為減少工程對生態環境之影響，水務局秉持生態友善原則辦理施工作業。施工前將工區周邊設置防護設施，防止施工廢水及土石逸散，降低對周邊環境的衝擊。同時，於施工期間儘量縮小施工範圍，採階段式分區施工方式，減少對野生動植物活動範圍的干擾，以維護當地生態平衡，落實工程與環境共融之目標。