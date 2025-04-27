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蘆竹區表揚43位模範母親　蘇俊賓感謝母愛溫暖照耀家庭

▲蘆竹區表揚43位模範母親

▲蘆竹區公所表揚43位模範母親。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「蘆竹區114年度模範母親表揚活動」、26日於蘆竹區公所舉行。副市長蘇俊賓表示，母親是每個家庭的靈魂，也是支撐社會的重要力量，市府努力推動各項市政工作，要讓每一位母親滿意與安心，打造桃園更美好的生活環境。

蘇副市長指出，區公所於每年母親節前夕，用心舉辦模範母親表揚活動，透過在地里長及民間協會的推薦，讓許多平凡卻動人的故事得以被看見。過去母親們總在孩子的畢業典禮或得獎時，搶拍屬於孩子的光榮時刻，如今角色轉換，今日他看見許多子女們也在台下爭相為台上的母親拍照，這樣的溫馨場景讓人感動，也是他認為的最美麗的畫面。

▲蘆竹區表揚43位模範母親

▲蘆竹區公所表揚43位模範母親，並切蛋糕提前慶祝母親節。（圖／市府提供）

蘆竹區公所表示，114年度表揚的模範母親共計43位，其中最年長的陳李色女士高齡98歲，育有7名子女並認養2名，年輕時從事礦工工作，雖生活艱困，仍重視品格教育，嚴教子女向善，更長年參與環保志工與社區事務，熱心助人、身體力行，也曾學習插花，展現銀髮族的活力。

▲蘆竹區表揚43位模範母親

▲蘇俊賓感謝母愛溫暖照耀家庭。（圖／市府提供）

最年輕的段雅芳女士來自越南，獨力扶養子女，現任清華大學、陽明交通大學與輔仁大學越南語講師，致力推廣多元文化，曾應邀至小學演講，並在工作之餘攻讀博士學位，重視親子關係，鼓勵子女追夢；原住民模範母親代表張錦惠女士，具有護理背景並在長照機構擔任居家服務員5年，工作忙碌之餘，仍持續進修學習更多知識及專長，以身作則教導、鼓勵子女學習更多事務，並培養子女良好品格並鼓勵子女多學習不同領域之知識。

包括：立法委員牛煦庭、市議員張桂綿、錢龍、許清順、市府社會局副局長蔡逸如、蘆竹區長李岳壇等均一同出席。

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