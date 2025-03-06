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斥資1600萬！基隆主普壇大規模整修　謝國樑：重現城市精神象徵

▲基隆主普壇大規模整修。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲結合基隆塔觀光！主普壇修復工程開工，傳承中元祭核心價值。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市文化觀光局今（6日）舉行「主普壇建築修復工程」開工典禮，由基隆市長謝國樑親自主持，工程預計在今年中元祭前完工，總經費達1,600餘萬元，這是自2021年以來針對主普壇建築的最大規模整修，同時搭配基隆塔的觀光營運，將這座無形文化資產重要場域傳統之美，重現世人眼前！

謝國樑表示，主普壇與鷄籠中元祭密不可分，可說是這座城市的精神象徵之一。鷄籠中元祭是歷史悠久的傳統，不僅是追思祖先、安撫孤魂的重要儀式，更乘載這座城市居民的共同情感，凝聚基隆的文化底蘊。市府為繼續守護此一珍貴傳統，維護主普壇重要祭祀場域，並彰顯基隆先民用和平化解紛爭的「悲天憫人」社會價值，特別編列預算進行壇體維修。

▲基隆主普壇大規模整修。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆主普壇最大規模修復，謝國樑：彰顯和平與悲天憫人精神。

文觀局長江亭玫說明，主普壇是鷄籠中元祭的重要場域，原本設立在高砂公園，遷移至中正公園後，一直是基隆市的主要地標之一。多年來經過多次大規模整修，但因氣候、地震的環境因素，加上建物年代久遠，瓦片及水泥塊掉落情形時有所見，且屋瓦牆壁上的釉彩及油漆也都斑駁剝落，造成公共安全的疑慮。因此文化觀光局今年再編列預算，總經費達1,600餘萬元，針對主普壇壇體進行建築修復工程。

基隆市中正公園上的主普壇是郵輪旅客對基隆港的第一印象，外觀採中國傳統建築形式，歷年各姓宗親會無不卯足全力在主普壇的搭建工事上，以展現宗親組織在地方的力量。經過整修後的主普壇將在鷄籠中元祭中以嶄新面貌亮相，繼續發揚這項傳統重要節慶最重要的核心精神與普世價值。

▲基隆主普壇大規模整修。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆主普壇大規模整修。（圖／記者郭世賢翻攝）

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