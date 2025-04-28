吸引國際觀光客來台　自由行、團體旅客獎勵金將延長至年底

▲交通部觀光署今年訂定1000萬人次目標，首季預估有逾210萬人次來台。（示意圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

去年共有785萬人次國際觀光客來台，交通部觀光署今年訂定1000萬人次目標，首季預估有逾210萬人次來台。觀光署長周永暉表示，為吸引國際觀光客來台，觀光署祭出自由行及團體旅客獎勵金，原定活動至今年6月30日，將分別延長3個月及5個月，自由行旅客的5000元金福氣抽獎將延至9月30日，團體旅客5000元至5萬元獎助金則延續至11月底。

為吸引國際觀光客來台，觀光署2023年5月起推出自由行旅客來台的5000元金福氣抽獎活動，國際自由行旅客持非中華民國護照入境台灣，停留3日至90日即可參加抽獎。活動原定至今年6月30日為止，周永暉表示，自由行旅客來台金福氣活動將再延長3個月，延續至9月30日。

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另外，鼓勵境外組團旅行社及國內旅行社合作招攬旅遊團體來台，觀光署2023年也祭出來台3天2夜以上，且人數達4人以上的旅遊團體，依停留天數及團體人數可獲得5000元到5萬元獎助金，原定同樣至今年6月30日為止，周永暉也說，將繼續支持合理範圍的團體優惠方案，預計延長至11月底，目前由交通部核定中。

周永暉表示，自由行及團體旅客優惠方案仍具吸引力，盼這些活動在未來半年持續推廣引客來台，同時也大力推薦Taiwan PASS旅遊台灣的優惠。

觀光署指出，「Taiwan PASS」去年陸續結合高鐵、台鐵、4大捷運及4條熱門台灣好行路線，推出國外旅客限定「高鐵版」及國內外旅客適用的「台鐵版」，4月10日起再推出國外旅客限定的「Taiwan PASS高鐵景點版」、國內外旅客均可使用的「Taiwan PASS台鐵景點版」及「Taiwan PASS亮點Easy Go版」3款全新產品。