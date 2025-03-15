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桃園青年局成立「桃青國際志工隊」　3／10-28日開放申請

▲桃園青年局成立「桃青國際志工隊」

▲「桃青國際志工隊」開放申請。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年事務局14日表示，該局成立「桃青國際志工隊」，首次推出「114年度國際志工服務計畫」，鼓勵青年投身國際志工服務，拓展國際視野。該計畫自3月10日起開放申請，至3月28日截止，凡年滿18歲至45歲，且設籍桃園或在桃園就學、就業的青年皆可報名。

獲選者將前往泰國或馬來西亞等國家參與國際志工服務，每人更可獲得3萬元獎勵金。透過此計畫，青年局期盼協助更多桃園青年走向國際，在海外實踐公益，並培養國際競爭力與領導潛質。

青年局局長侯佳齡表示，過往國際志工機會多由學校或民間團體籌組，未參與這些團隊的青年較難取得機會。今年成立「桃青國際志工隊」，希望擴大參與對象，讓更多桃園青年能透過官方管道投入國際志工行列；邀請對國際志工有興趣的青年踴躍報名，把握這難得的機會，走向世界、服務社會。

▲桃園青年局成立「桃青國際志工隊」

▲青年局期盼協助更多桃園青年走向國際，在海外實踐公益。（圖／青年局提供）

青年局自106年起，已補助元智大學、中原大學及桃園生命樹領袖協會等單位籌組國際青年志工團，113年共支持11組國際志工團隊投身公益。今年（114年）進一步擴大服務範圍，正式成立 「桃青國際志工隊」，首次開放符合資格的桃園青年以個人身分申請，於6月至8月期間代表桃園市赴海外服務，將自身興趣與專業投入國際志工行列，累積寶貴的實務經驗與跨文化視野。

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