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在台灣都OK「一出國就吵架」！網揭引爆點：光是起床時間就能吵

▲▼行李箱，托運行李，託運行李，鋁框行李箱，拉鍊式行李箱，行李箱貼紙，行李秤重，行李重量，托運行李額度，行李限額。（圖／記者蔡玟君攝）

▲遇到雷旅伴讓人很崩潰。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少人出國喜歡自由行，揪三五好友一起玩樂，不過常有情侶、好姊妹在國外吵架的案例，就有網友好奇，會一起出國的除了情侶外，通常都是交情不錯的閨蜜，為何在台灣不會吵架，一出國就會吵架？貼文曝光，有人狂點頭直呼「有朋友出國前超好，回來後老死不往來」。

原PO在PTT發文，「為什麼出國自由行容易吵架？」通常會一起出國自由行的旅伴多半是情侶、家人或好友，平常相處都不錯，但一旦出國，卻容易在旅途中吵架，不禁好奇問「為什麼在台灣不會吵架，出國自由行卻容易吵架呢？」

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貼文曝光，網友點出原因，身處異國突發狀況多，體能、精神都很疲憊，「因為有時間壓力成本壓力」、「累就容易吵架」、「行程排好，然後到那邊都不照行程去就會吵，不然就是去一堆沒有排在行程裡的景點，導致時間壓力很大」、「這個吃起來，還是巷子口好吃」、「價值觀大考驗，還有累就很容易發脾氣吧」、「因為帶團計畫的人一肩挑，其他人只會意見多又蠢」、「有的人要趕行程，有人的要睡到飽，註定失敗」、「光是起床時間就可以吵了」、「行前沒意見，結果去的時候就一堆嘰嘰喳喳」。

網友建議，「最好還是找那種習性、喜好、價值觀、用錢觀相近的人出去玩，在陌生環境下顯露的本性，是生存模式」、「要多人出國，最好找那種平常什麼都說好的人，平常相處意見就一堆的，出國一定吵」、「主見很強最好各走各的，不然互相遷就很痛苦，一個主導一個跟，是最簡單的」、「只要彼此願意退讓、尊重對方需求，就不容易起衝突」。

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